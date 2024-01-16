諾魯斷交...徐巧芯竟怪賴清德「相信習近平」 網：不是馬英九說的？

諾魯與台灣斷交，徐巧芯發文批評民進黨政府，竟稱賴清德過度「相信習近平」，讓不少網友看了搖頭。（資料照）

2024/01/16 00:39

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南太平洋島國週一（15日）突然宣布與台灣斷交，國民黨準立委徐巧芯跳出來在社群平台批評民進黨政府對失去邦交國毫無作為，但發文內容中一段指責總統當選人賴清德「過度相信習近平」的論述意外引發網路熱議，不少鄉民調侃徐巧芯在偷臭前總統馬英九。

諾魯與台斷交的消息曝光後，徐巧芯在臉書發文質問民進黨政府，「蔡英文任內，中華民國邦交國斷了十國。諾魯剛才正式宣佈與我斷交。請問賴清德總統當選人，民進黨政府除了譴責中國大陸以外，你們有什麼實際的具體作為，能夠改善台灣的外交關係？尤其，一個認為中華民國是災難，中華民國憲法是災難的總統，會關心中華民國的邦交國剩下多少嗎？」

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她接著說：「罵老共很簡單，如果我們開一個比賽罵共產黨的直播，我可以跟你一起罵到天荒地老沒問題。但罵了以後，能夠改變什麼？就不會斷交了？就沒有戰爭風險了？兩岸之間在賴清德就任以前，已確定已經往更糟糕的方向前進，區域安全也岌岌可危。未來在國防、兵役議題上，其他國家包含美日，應會要求台灣著力更多，避免戰爭來臨時其他國家要為台灣一起付出代價。但我仍然堅持，要有智慧的對話，維繫和平是一個政府的責任，賴清德過度「相信習近平」，以為他說2027不會打就真的不會，恐怕還是太天真單純了。」

徐巧芯的發文隨即被分享到PTT ，其指稱賴清德「過度相信習近平」一說掀起熱烈討論，不少鄉民馬上想到馬英九8日接受德媒《德國之聲》專訪時，宣稱「兩岸關係必須相信習近平」，引發輿論撻伐一事，紛紛揶揄「有人在偷臭」、「偷罵馬英九？」、「原來藍營也知道習近平不能信喔」、「馬英九表示......」、「900芯在臭自己主子耶」、「雖然習近平真的不能信，但你也轉太硬了吧......」

也有網友傻眼表示，「相信習近平是貴黨前主席的論調，少推到別人頭上，除了罵民進黨之外你提了什麼解方？」、「說相信習近平的不是馬英九嗎？賴清德啥時說過？」、「想跟習近平吃飯不代表相信他ㄟ」、「26億妳要出是不是？沒建樹只會嘴只會挖苦！」、「怎麼還會有人檢討受害者阿？被欺負的是我們耶，這時候不是應該一致對外譴責中國嗎？」、「難道還要拿錢和中國拼外交嗎？拼的過嗎？拼過事後難道國民黨不會又拿出來做文章呢？」。

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