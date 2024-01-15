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諾魯嫌錢比中國少與台斷交 卓冠廷痛批：交朋友不是情勒！

諾魯昧於中共利誘與我國斷交，卓冠廷發文批評。（資料照）

諾魯昧於中共利誘與我國斷交，卓冠廷發文批評。（資料照）

2024/01/15 18:41

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南太平洋島國諾魯今天（15日）突然宣布與我國斷交，轉與中國建交，我國外交部表示諾魯近期向台灣索求鉅額經濟援助，並拿我與中國援助方案進行比價，最後昧於中國利誘，罔顧台灣長年協助和情誼，與中國進行建交談判，引發輿論譁然。對此，民進黨發言人卓冠廷怒批，「台灣會跟世界交朋友，交朋友是互利互惠互相尊重，不是情勒！」

卓冠廷今傍晚透過臉書表示，「台灣大選剛結束，中共就急著懲罰，真的很無聊，台灣人這幾年看幾齣了？諾魯受中國經濟利誘要跟我們斷交，可以先看看學長宏都拉斯被中共騙多慘。別忘記去年三月，宏都拉斯才寄來一張總價24億餘的報價單，要我國提供醫院9000萬經費、蓋水壩3.5億、國債20億，我們沒打算給，他們就去跟中共建交，才不到一年過去喔。」

他接著說：「中國承諾宏都拉斯的蝦農補貼，沒有實現，反而被中國要求用低於銷售價50%的價格賣蝦給中國。回過頭來，沒有我們的邦交，就沒有我國的20%關稅優惠，宏國水產養殖協會不到一週前才崩潰，養殖場倒閉造成千人失業，12.1億台幣外匯蒸發。懲罰台灣？我看未必。台灣會跟世界交朋友，交朋友是互利互惠互相尊重，不是情勒！」

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