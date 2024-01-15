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諾魯曾靠挖大便發大財 陳柏惟曝全球最小島國4個冷知識

陳柏惟在臉書PO文介紹關於諾魯的4個冷知識。圖為諾魯2002年7月首次與我國斷交時拍攝。（資料照）

陳柏惟在臉書PO文介紹關於諾魯的4個冷知識。圖為諾魯2002年7月首次與我國斷交時拍攝。（資料照）

2024/01/15 17:00

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024大選才剛結束，南太平洋的諾魯共和國今天（15日）突宣布與我國二度斷交。由於有不少人對諾魯這個世界上最小的島國不熟悉，前立委陳柏惟特別跳出來介紹關於該國的4個冷知識，直言諾魯斷交台灣「是可以想見的」，引發網友熱烈討論。

陳柏惟今天下午透過臉書介紹諾魯共和國，指該國曾靠挖糞成為全世界最富有的國家，「諾魯位在太平洋，這邊因天然環境所致海，吸引魚類集聚，引來大量海鳥築巢，主要是信天翁，海鳥來來去去，這座島上經年累月累積了豐富的鳥屎。1899年，一位英國磷礦公司的勘探職員埃利茲（Albert Ellisz）發現『諾魯木化石』，在測試後，埃利茲發現來自諾魯的這塊平凡石頭是優秀的磷酸鹽，原因就是諾魯經年累月的鳥糞，諾魯從此發大財。

至於當時諾魯有多有錢？陳柏惟接著說，原本諾魯在1975年人均GDP是2.5萬美元（約新台幣77.7萬），當時的其他國家如西德7959美元（現今換算約新台幣24.7萬）、美國7820美元（現今換算約新台幣24.3萬）、日本4776美元（現今換算約新台幣14.8萬）。諾魯如果排進去，大概是名列世界前茅，遠超德美日。」

第2個冷知識就是諾魯國民其實有普遍的肥胖問題，陳柏惟表示，「可能因為飲食習慣改變，高熱量食物、甜點、垃圾食物改變了當地的餐桌，加上缺乏運動，全民有高達90%肥胖，2型糖尿病的比例也名列世界前幾名」。

第3個冷知識為諾魯經歷暴富之後又暴貧，直至今日，「由於當年沒有做管控，加上過度開採，大便挖完之後，GDP慘跌90%，是20世紀少數在和平狀況下嚴重衰退的國家。」

最後一個冷知識，承上所述，諾魯經濟嚴重下跌後，開始尋求各種賺錢方式，包括「主權基金」、打造「避稅天堂」、「販賣護照」，但全部失敗，「主權基金」因為找了績效很差的人操盤而揮霍殆盡；成為「避稅天堂」後被其他國家列為洗錢國家；「販賣護照」的下場是被美國列為協助恐怖主義黑名單。陳柏惟透露，「目前，諾魯主要財源之一，是作為澳洲放置庇護者、政治難民的島嶼，進而收取費用。」

陳柏惟文末指出，「過去台灣主要提供諾魯農業、醫療、教育環境的外交支援，也為當地人才做專業培訓。但這個國家，一直有很嚴重的經濟和民生的問題待解決，因此，諾魯尋求其他方式解決嚴重的經濟壓力，是可以想見的。」

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