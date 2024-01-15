賴清德當選中國立刻奪我邦交國諾魯 專家：自傷外交形象

外交部政務次長田中光召開記者會宣布與諾魯斷交。（記者王藝菘攝）

2024/01/15 15:47

〔記者陳鈺馥／台北報導〕2024總統大選由民進黨的賴清德、蕭美琴勝出，中共隨即在選後第二天奪取我邦交國諾魯，中國外交部今日更宣稱，台灣是中國領土不可分割的一部分，在一個中國原則基礎上，中國已同全世界182個國家建立外交關係；專家指出，中國不喜歡的人選上，就用這種方式懲罰台灣、宣洩不滿，中共此舉自傷外交形象，台灣民眾其實對斷交不會太在意。

中國外交部表示，諾魯做為主權獨立國家，宣布承認一個中國原則，同「台灣當局」斷絕所謂外交關係，願同中國恢復外交關系，中方對諾魯政府決定表示讚賞和歡迎。

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中國外交部指稱，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。這已為聯合國大會2758號決議所確認，是國際社會普遍共識。在一個中國原則基礎上，中國已同全世界182個國家建立外交關係。

中國外交部更說，諾魯政府決定同中國復交，再次充分說明，「一個中國原則是人心所向、大勢所趨」。中國願同諾魯在一個中國原則基礎上開啟兩國關係新篇章。

對此，台灣制憲基金會董事宋承恩今日受訪表示，中國的一中原則不是普世及所有國家接受的，各國一中政策與中國的一中原則並不一樣。如果中國一中原則真的這麼堅實，何以每次中國建交公報都需重申一中原則，實際上，台灣根本不屬於中華人民共和國統治。

宋承恩指出，這是對賴清德、蕭美琴當選的強烈回應，以奪取邦交國的方式宣洩不滿，因為台灣民眾選了中國不喜歡的人，就用這種方式懲罰台灣。中國此舉在外交上無法得分，各國不會贊同及接受這種行徑，民主選舉結果不如你意，就用奪邦交國方式報復。

宋承恩分析，在賴清德520就職之前這四個月，中國還會給台灣滿大壓力，未來有可能會進一步擴大ECFA經濟制裁，或加強軍事恫嚇。中國不喜歡民進黨，這是台灣人眾所皆知之事，台灣人不可能凡事都要讓中國開心，蔡英文執政8年，中國斷我邦交國不是第一次，斷交不是台灣民眾太在意的事，而選民投票之前，早就預料中國之後會有動作，這些舉措對台灣民意的影響及恫嚇效果非常小。

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