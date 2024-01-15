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首頁　>　政治

2度跟台灣斷交！ 諾魯總統稱遵循聯合國決議、邁向一中原則

2024台灣總統大選剛結束，南太平洋邦交國諾魯（Nauru）今日（15）上午突宣布與我國二度斷絕外交關係。（圖擷自The Government of the Republic of Nauru 臉書粉專）

2024台灣總統大選剛結束，南太平洋邦交國諾魯（Nauru）今日（15）上午突宣布與我國二度斷絕外交關係。（圖擷自The Government of the Republic of Nauru 臉書粉專）

2024/01/15 14:40

相關新聞報導：中共介入？賴清德當選後 諾魯突傳與我斷交

諾魯傳與台灣斷交？ 外交部14:15召開記者會說明

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024台灣總統大選剛結束，南太平洋邦交國諾魯（Nauru）今日（15）上午突宣布與我國二度斷絕外交關係。根據諾魯總統阿迪昂（David Adeang）的最新全國談話，他們要遵循聯合國決議的「一中原則」，不再視台灣為國家，轉承認中華人民共和國（PRC），並盡快與中國恢復邦交關係。

諾魯政府則在最新聲明中，除了透露為了國家和人民的「最大利益」，正在尋求與中國全面恢復外交關係，同時指出，「這意味著諾魯共和國將不再承認中華民國（台灣）是一個單獨的國家，而是中國領土不可分割的一部分，並將自即日起斷絕與台灣的『外交關係』，不再與台灣發展任何官方關係或官方交流。」

位於南太平洋密克羅尼西亞群島的島國諾魯，在外交政策奉行「國際現實主義」。諾魯曾於2002年7月21日與台灣斷交，轉而與中國建交，但根據我國外交部官網顯示，因為中共政府所承諾之援助多未落實，諾魯又於2005年5月14日與我國復交。另外，諾魯現任總統阿迪昂在去年10月就任總統，台灣駐諾魯大使也曾代表政府致賀。

目前邦交國包含亞太地區的馬紹爾群島、帛琉、吐瓦魯國，非洲地區的史瓦帝尼，歐洲地區的教廷，拉丁美洲及加勒比海地區的貝里斯、瓜地馬拉、海地、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯聯邦、聖露西亞、聖文森。

外交部政務次長田中光今天下午召開記者會宣布與諾魯斷交。（記者王藝菘攝）

外交部政務次長田中光今天下午召開記者會宣布與諾魯斷交。（記者王藝菘攝）

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