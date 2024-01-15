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諾魯傳與台灣斷交？ 外交部14:15召開記者會說明

友邦諾魯總統亞定（David Adeang），宣布諾魯決定承認中華人民共和國。（圖擷自The Government of the Republic of Nauru臉書）

友邦諾魯總統亞定（David Adeang），宣布諾魯決定承認中華人民共和國。（圖擷自The Government of the Republic of Nauru臉書）

2024/01/15 14:21

〔記者楊堯茹／台北報導〕諾魯共和國總統亞定（David Ranibok Adeang）於官方臉書發表演說，突襲宣布將與中華人民共和國建交的決定，因此傳出諾魯政府將與台灣斷交的消息，外交部下午2點15分召開記者會，由外交部政次田中光與大眾說明外交狀況。

台灣才選出新任總統賴清德，友邦諾魯發出賀電。《路透》最新消息指出，諾魯將正式宣布與中華民國斷交，外交部因此召開緊急記者會。台灣上次遇到斷交危機為去年3月宏都拉斯政府宣布與台斷交，加上諾魯，目前邦交國數量僅剩12個，來到歷史新低。

目前邦交國包含亞太地區的馬紹爾群島、帛琉、吐瓦魯國，非洲地區的史瓦帝尼，歐洲地區的教廷，拉丁美洲及加勒比海地區的貝里斯、瓜地馬拉、海地、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯聯邦、聖露西亞、聖文森。

台諾於1980年5月4日建交，曾於2002年7月斷交，轉向與中國建交，直到2005年時任外交部長的陳唐山與諾魯總統史可迪在台北簽署復交公報，才恢復外交關係。諾魯去年爆發總統不信任案，一度傳出雙邊關係拉緊報，但當時外交部稱，諾魯共和國總統亞定與台灣關係友好，兩國邦誼更甚過往。

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