唱衰強化自衛努力！馬英九稱中國太強「台灣不會贏」 于北辰怒了！

馬英九接受外媒專訪稱「中國太強大，台灣不會贏」，于北辰怒批這是對國軍「極大的侮辱」！（資料照）

2024/01/10 22:19

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九本週一（8日）接受德媒《德國之聲》專訪時除宣稱「兩岸關係必須相信中國國家主席習近平」，還唱衰台灣近年力圖強化自衛能力的決心，稱「中國太強大，台灣不會贏」，引發外界批評，連訪問的記者都忍不住直言馬英九抱持「失敗主義」的態度。退役陸軍少將、桃園市議員于北辰得知此事後怒批，馬英九的言論是對國軍「極大的侮辱」！

馬英九近日接受《德國之聲》專訪談論兩岸議題，提到台灣近年兵役延長、積極購置軍武、強化國防自主能力時，馬英九都認為沒必要，因為他「不想用武力來解決與中國的問題」，「我當總統時，並沒有在軍事上花費那麼多，兵役也只有4個月，那是因為我們跟中國建立了溝通機制，不是只有高層而已，而是所有部會都有對話窗口，所以出現任何問題都能找到辦法解決，不必訴諸武力。不過現在的民進黨政府沒有機會與中國對話，因為民進黨不接受『九二共識』。」

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馬英九宣稱，台灣不管怎樣強化自我防衛能力，與中國發生戰爭時，永遠都無法獲勝，「他們太大了！比我們強太多了！所以我們不應該透過武力的方式來應對兩岸緊張關係。和平是台灣和中國人都想要的，如果一昧想加強防禦能力，對我們的人民來說是非常危險的。」他還向記者表示，若台海爆發熱戰，不要對美國會出手伸援抱持樂觀態度，還說美國有智庫兵推美中爆發熱戰18次，18次都是美國輸。《德國之聲》記者聽完後則忍不住向馬英九直言「您聽起來在軍事上多少有點失敗主義的態度」。

針對馬英九的發言，于北辰今天（10日）在三立政論節目上批：「馬英九的想法就是『既然打不過人家，就不要打』、『既然武的鬥不過人家，我們就用跪的』。這是不對的，我說句實話，這對我們大半輩子從事軍事工作的人是極大的侮辱！我們每一任的總司令、每一任三軍統帥都告訴我們，『我們是最強的！我們絕對可以以寡敵眾，絕不投降！』為什麼你脫下三軍統帥的光環之後就說我們打不過人家呢？」

于北辰直言，「中國如果認為你很好打，他一定打你！如果中國認為打了你，他會斷手斷腳，甚至半條命去了，他根本不會想打。我們沒有要打贏中國，我們是要讓中國覺得打我們代價大到不可以入侵，就這麼簡單。我再講一遍，我們從蔣經國先生後半段的任期就沒有要反攻大陸了，我們連兩軍對抗的演習都改變了，我們是要保衛台灣，並不是要侵略大陸，我們打贏他們幹什麼？我們只要讓他們不敢打我們而已！誰讓台灣更有防衛能力？是現在的執政黨！要讓台灣安全、讓台灣不受戰火摧殘，壯大自己才是最好的方法。」

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