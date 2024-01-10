馬英九接受外媒專訪稱「兩岸關係須相信習近平」 侯趙忙切割！

馬英九8日接受德媒專訪竟稱「兩岸關係必須相信習近平」。（資料照）

2024/01/10 18:54

首次上稿 17:13

更新時間 18:54

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祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024總統暨立委大選進入最後倒數，兩岸議題毫無意外成為本次選戰中重點攻防焦點之一。沒想到在投票前幾天，前總統馬英九接受外媒專訪時竟稱「兩岸關係可以相信中國國家主席習近平」，引發爭議。國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康對馬英九的發言也做出回應。

馬英九週一（8日）接受德媒《德國之聲》專訪，談論台灣與中國的問題。針對國民黨將這次選舉定調為「戰爭與和平」的選擇，馬英九表示民進黨候選人賴清德支持台灣獨立很多年，不管其說法如何改變，他都不會改變自己的立場，中國方面會對這樣的人感到緊張，「雖然賴清德到目前為止沒有太過誇張的台獨舉措，但每個人都對此抱持警惕」。可當記者直言賴清德已明確表示不會尋求獨立，因為台灣已經是一個主權獨立國家，馬英九回應稱賴清德就是在說謊，「別忘了他姓Lai（「賴」英文拼寫與謊言Lie同音）。但我想民進黨也擔心一再挑釁對台灣不太好，我相信賴清德也收到美方一些建議」。

馬英九也將當前台海緊張局勢的責任歸咎於民進黨，雖然記者質問「這不是中國的錯嗎？是中國派機艦擾台，這些挑釁性的軍事活動都來自中國不是嗎？」但馬英九卻反問記者「我當總統時你有來過台灣嗎？當時的兩岸關係是多麼和平！我們跟中國簽署了23個協議，兩岸人員往來超過500萬人次，我還在2015年於新加坡會見了習近平......我們肯定跟中國存在一些問題，但從未達到軍事行動的程度。但民進黨就不一樣了，因為他們都有台獨的信念，這對中國來說是最大的禁忌。很大程度上來說，現在台海緊張是民進黨的錯，因為他們鼓吹台獨，這是中國絕對不能接受的事」。

馬英九聲稱，他認為習近平是可以合作的人，取決於如何合作，雙邊須以「九二共識、一中各表」為基礎開展溝通，因為這個概念能給雙方在不開戰的情況下維持局勢的機會，「如果只考慮戰爭衝突，製造了很多武器，用抵禦戰爭的策略思維去應對中國，我認為這對台灣來說根本不是好事」。

當記者詢問馬英九是否認為習近平是獨裁者，馬英九竟回應稱「這取決於你怎麼定義，但這個詞在兩岸關係中並不重要，因為我們必須創造一個可以和平相處的局面」，還說「就兩岸關係而言，必須相信習近平」。

馬英九的言論曝光後，隨即掀起輿論熱議。侯友宜今天（10日）下午到高雄進行車掃拜票行程時，受訪表示馬英九的想法「跟我有些不同」，侯稱自己從以前到現在，都是主張「3D戰略」，即嚇阻、對話、降低風險。強調自己對中國從來不抱不切實際的想法。

而趙少康今天下午參訪板橋動物之家時受訪也做出回應，指馬英九是前總統，他當總統已經是10多年前的事，馬英九的講法不代表侯友宜，大家要以侯友宜的說法為準。至於能不能信任習近平，趙少康稱互信當然很重要，但不是無條件信任，應該是有條件信任，「聽其言、觀其行」、「大膽假設、小心求證」，還是要看對方在溝通過程中是否有誠意、看對方言行是否對己方友好，也要觀察對方做的事是否對台灣有害。

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