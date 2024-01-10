切割馬英九「兩岸關係相信習近平」 趙少康：不適用於侯友宜

國民黨副總統候選人趙少康不認同馬英九所說的「兩岸關係必須相信習近平」，他說，馬英九的說法不適用於國民黨總統候選人侯友宜。（記者許倬勛攝）

2024/01/10 17:13

〔記者許倬勛／新北報導〕前總統馬英九接受《德國之聲》專訪，提及「就兩岸關係而言，必須相信習近平」。對此，國民黨副總統候選人趙少康不認同，強調馬英九的說法不適用於國民黨總統候選人侯友宜，兩岸論述要以侯友宜的說法為主，而他個人認為，中國有朝一日會實施民主制度，現況要談統一還太早。

趙少康今天參訪新北市板橋動物之家，他受訪談到馬英九的兩岸論述，對於「必須相信習近平」，他說，馬英九的講法不代表侯友宜的講法，兩岸論述必須要以侯友宜的講法為主。

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至於信不信任習近平？趙少康說，雙方的互信當然很重要，但並非無條件相信，必須「聽其言觀其行」，雖然中華民國憲法是「一中憲法」，但也沒規定何時該談統一，他希望台灣可以發揮民主的力量，要相信我們的政治制度和生活模式，這才是保護台灣最好的方式。

趙少康話鋒一轉，批評民進黨不信任人民，凡事都稱中國介選，里長到中國吃幾頓飯就變成統戰，警察到對岸修繕祖墳也被調查，這代表了民進黨不信任自己人、不信任民主制度。

趙少康說，共產黨會向中國人民宣揚民主不適合中國，稱民主制度是美國、英國的制度，但若台灣做得好，反而能發揮影響力，讓中國受民主影響，他相信有朝一日中國會民主化，屆時再談這個（統一）也不遲，現在討論仍太早。

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