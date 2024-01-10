「在一起」挺台灣！ 民進黨催同志票：堅守價值讓相愛的人都幸福

民進黨今發布最新競選影片「在一起」，搶攻同志選票。圖為去年10月「第21屆台灣同志遊行」，民進黨總統候選人賴清德（中）率領民進黨為性平而走。（資料照）

2024/01/10 14:53

〔記者陳政宇／台北報導〕選戰倒數3天，民進黨今（10日）發布最新競選影片「在一起」，搶攻同志選票。性平部主任李晏榕表示，回顧過去推動同婚立法的過程，社會曾經有多大的衝突與誤解，而民進黨又是如何堅守價值、持續與社會各個不同立場的團體對話，盼能夠相互包容、理解，一起跨出這一步，讓所有相愛的人都可以得到幸福。

民進黨說明，該影片由金獎導演楊雅喆執導，邀請知名作家李屏瑤、在台東經營旅宿的​​武撒恩、謝政義，與大家分享「在一起」的真諦。李晏榕表示，影片從校園的告白場景開始帶入李屏瑤和學生討論，2003年，台灣的第一屆同志遊行，其實有很多人不敢一起走在遊行隊伍中，他們走在人行道上以假裝散步經過的方式參與，但即使是帶著面具，即使是假裝散步，他們仍然為自己為台灣社會勇敢的跨出那一步。

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李晏榕說，楊雅喆長期關懷社會議題，其作品展現出各種人物的複雜與多面，而在這次操刀的競選影片，他更著重於台灣在同婚通過後相互交融「在一起」的現況。

影片中，呈現對參與拍攝的年輕學生來說，在一起就是和不同的人、不同的靈魂，互相接受，互相碰撞，往更好的方向前進。對於參與拍攝的夫夫武撒恩和蔡政義來說，在一起最好的畫面就是漫步金崙海邊，不用說太多話，互相陪伴的這一刻，而這一切「在一起」的源頭，則是來自於從2006年開始，時任立委的民進黨副總統候選人蕭美琴開啟同性婚姻與社會的談話，一直到2019年，立法院表決通過讓台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家。

李晏榕指出，影片最後呈現民進黨總統候選人賴清德今年率領民進黨大隊，一起參與同志大遊行，而在遊行路上舉著挺台灣彩虹毛巾、笑容燦爛的民眾，就是對民進黨最好的回應與鼓勵。李晏榕強調，這片土地上的孩子終於可以勇敢說出愛，不再因為性傾向、性別氣質而受到委屈，這也是對一路走來堅持性別平等與同志平權的民進黨，最大的驕傲。

李晏榕進一步強調，盼這部影片能為這次充斥負面文宣的選舉帶來正面的力量，這也是同婚運動所帶給我們的禮物。當所有不同的種子都可以在台灣這個地方長成自己的樣子，沒有標籤，沒有隔閡，台灣人的心才是真正在一起，讓我們接受彼此之間的不同，成為更強壯的共同體。

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