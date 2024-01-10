外媒：台灣民主威脅習近平統治 選後北京恐蠢動

外媒評論指出，台灣民主威脅習近平的統治。（美聯社）

2024/01/10 16:39

〔編譯陳成良／綜合報導〕距離2024總統大選僅剩3天，德國媒體分析指出，台灣的民主威脅中國領導人習近平的統治，而習近平可能會藉激化台海局勢，來轉移民眾對中國嚴峻經濟情勢的注意力。

《德國之聲》（DW）報導，瑞士《新蘇黎世報》近日刊出「卡內基國際事務倫理委員會」高級研究員戈爾拉赫（Alexander Görlach）所發表、名為「台灣正面臨決定命運的大選」的評論指出，香港殷鑑在前，因此台灣民眾對北京愈發警覺。

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文中指出，在香港的「一國兩制」被消解架空後，北京並沒有向台灣人提出新的方案。這也是保守派的國民黨、民眾黨在選戰中所面臨的大問題。儘管兩黨宣稱，一旦當選就會改變對北京的關係，但卻隻字不提究竟如何實現此目標。國民黨和民眾黨也沒能聯手推出共同的候選人，而只是在反對現任總統蔡英文、反對執政的民進黨宣布台灣獨立方面，從而避免激怒中國武力攻台方面取得了共識。

戈爾拉赫認為，儘管民進黨並不一定會在1月13日的大選中大獲全勝，但是台灣行之有效的民主體制本身，就足夠讓習近平擔心中國民眾也會受到民主鼓舞。

法國《世界報》（Le Monde）則以「習近平現在也承認經濟形勢糟糕，這對台灣絕非好消息」為題，刊發評論指出，習近平在新年電視演講中提到當前經濟形勢面臨巨大挑戰，這意味著中共當局依靠發動戰爭來轉移民眾注意力的機率增高。

文中說：「攻打民主台灣並不會有助於中國經濟避免厄運，但是習近平治下的中國已經走向了極端民族主義，很大一部分民眾都會為台海開戰歡欣鼓舞。中共宣傳機關將會不厭其煩地宣稱台灣是中華人民共和國的一部分、兩岸必須統一。但實際上，不論是毛澤東還是之後的中共領導人都從來沒有統治過台灣。『中華民國』自1912年至今一直是一個獨立主權國家。」

作者指出，習近平真正面臨的台灣問題其實是：這個島國是全球最優秀的民主政體之一。習近平擔心，他在中國大陸的「僕從」們也會受到台灣成功案例的激勵。比如2022年11月，中國各地都爆發了針對失敗防疫政策的抗議，這說明中國公眾一旦受夠了當前統治，隨時都有能力把中共趕下台。畢竟，14億中國人中只有1億是中共黨員。

文末總結，近年來，北京不斷在台海周邊舞刀弄劍，但是如果不付諸實際的軍事行動，這種威脅最終就會變得空洞。「在習近平的新年演講中，經濟形勢嚴峻和對台灣的威脅只差幾行。所以，在當前背景下，這只能被解讀為中共即將發起新一輪大規模挑釁，不論是長時間的封鎖台灣還是開始武力攻台。」

習近平在2024年新年演說中稱「祖國統一是歷史必然」。（美聯社資料照）

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