習近平到訪不開心 法議員批中：踐踏人權、威脅台灣人

中國國家主席6日抵達法國訪問，法國左派歐洲議會議員格魯克斯曼（Raphael Glucksmann）敦促總統馬克宏堅定地反對中共，「不要在習的罪行面前保持沉默」。（法新社）

2024/05/07 17:54

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國國家主席習近平5日啟動歐洲3國訪問，儘管各國可能仍對他行禮如儀，但整個歐洲對中國的看法已經發生了巨大變化。根據政治新聞網Politico報導，6日當習近平與法國總統馬克宏坐下來參加國宴時，愛麗舍宮裡流動的香檳和閃閃發光的枝形吊燈將無法掩蓋一個明顯的事實：這2位皇帝正在準備戰鬥。而法國左派歐洲議會議員格魯克斯曼（Raphael Glucksmann）則敦促馬克宏堅定地反對中共，「不要在習的罪行面前保持沉默」。這也顯示習近平5年後再度訪歐，已面臨一個截然不同的氣氛。

格魯克斯曼是今年6月舉行的歐洲議會選舉中，法國最大左派政黨「生態和社會人民新聯盟」（NUPES）的主要候選人。他6日接受《法國國際廣播電台》（RFI）訪問時表示，馬克宏為習近平鋪紅地毯的方式是錯誤的，並就法國應如何對待和處理中國問題，給馬克宏發了一封公開信。

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格魯克斯曼認為，馬克宏不應該給這次訪問營造友好的氛圍，「因為習近平不是我們的朋友」，並稱習為「獨裁者」，指控中國在踐踏人權，不僅驅逐維吾爾人，鎮壓藏人和香港人，還打壓反對者，威脅台灣人。

格魯克斯曼表示，中國還是烏克蘭戰爭俄羅斯的主要支持者。如果沒有中國的援助，俄羅斯將無法繼續這場戰爭，並認為中俄聯盟只有一個目的：徹底改變國際秩序，試圖削弱民主國家。

格魯克斯曼也指出，中國正在扼殺法國的綠色科技，用低價替代品讓太陽能板公司破產。他說：「中國的策略是摧毀歐洲和法國的戰略生產。我們曾在法國和歐洲擁有太陽能電池板的冠軍。如今，法國有多少家生產太陽能電池板的公司？只剩下1家了。」

有評論指出，格魯克斯曼的談話「刀刀致命」，徹底撕破了習近平對法國友好的道德新裝。

格魯克斯曼現年44歲，目前擔任歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」（INGE）主席，向來對中國危害人權、民主等議題直言不諱。2021年3月，格魯克斯曼因長期關注新疆維吾爾人權議題遭到中國制裁，同年11月，格魯克斯曼率領歐洲議會官方代表團訪問台灣，成為史上第一個訪問台灣的歐洲議會官方代表團。

法國左派歐洲議會議員格魯克斯曼（Raphael Glucksmann）則敦促馬克宏堅定地反對中共，「不要在習的罪行面前保持沉默」。（法新社）

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