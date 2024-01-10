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賴蕭配「選前之夜」有2場！ 競總：週四凱道、週五板橋

賴清德全國競總總幹事潘孟安及北市競總總幹事吳思瑤10日舉行「團結護國迎向勝利之夜，雙北站出來」造勢宣傳記者會，公布11日在凱道、12日在板橋舉辦造勢晚會。（資料照；本報合成）

賴清德全國競總總幹事潘孟安及北市競總總幹事吳思瑤10日舉行「團結護國迎向勝利之夜，雙北站出來」造勢宣傳記者會，公布11日在凱道、12日在板橋舉辦造勢晚會。（資料照；本報合成）

2024/01/10 16:46

〔記者吳亮儀／台北報導〕本週六（13日）就是投票日，民進黨正副總統候選人賴清德競選總部今天舉行記者會，宣布選前2天將於凱達格蘭大道和新北市板橋第二運動場舉辦「凱道護國之夜」與「選前之夜」，呼籲所有鄉親好友一同站出來挺台灣。

賴競總今天舉行「團結護國迎向勝利之夜，雙北站出來」造勢宣傳記者會，全國競選總部總幹事潘孟安、台北市競選總部總幹事吳思瑤、發言人陳世凱說明最後2天的競選規劃和活動。

陳世凱說，11日、12日這2天都會分別安排車掃行程與2場造勢晚會。11日副總統候選人蕭美琴會由屏東出發前往高雄，與立委候選人徐富癸、鍾佳濱、賴瑞隆、黃捷與李昆澤共同拜票，賴清德則會在新竹、桃園等地，陪同立委候選人林志潔、詹紀緹、曾聖凱、黃士杰、劉仁照、彭俊豪、范綱祥、鄭運鵬一同掃街。

12日，蕭美琴會在新北市合體立委候選人蘇巧慧、吳秉叡、林淑芬與何博文，賴清德也在雙北與立委候選人吳琪銘、羅致政、張宏陸、李坤城、王世堅、吳沛憶一起車掃拉票。陳世凱指出，12日當天下午，賴清德、蕭美琴與台北市所有立委候選人會在台北市忠孝東路七段集結，接著共同掃街道北平東路的競選總部。

潘孟安表示，在選前關鍵時刻，民進黨從本月3日起就發動破萬人規模的選前造勢場，掃街車隊也從1月8日起由南北分進合擊，呼籲全國的鄉親好友出門投票。潘孟安說，11日晚間6點30分將在凱達格蘭大道舉行「凱道護國之夜」；12日晚間6時則在板橋第二運場舉辦「選前之夜」。

吳思瑤表示，近期許多鄉親都紛紛詢問凱道造勢相關事宜，大家都迫不及待挺身參與，今天她以台北市競選總幹事的身份，號召所有台北隊友站出來參與「凱道護國之夜」，也歡迎大家提早出門、提早入座，才能搶到搖滾區的好位置。

吳思瑤說，由於台北市競選總部此次推出的貓狗紀念口罩非常搶手，因此競總還特別追加製作，將在凱道護國之夜現場無限量供應，歡迎全國各地的台灣隊友珍藏留念。

吳思瑤最後呼籲鄉親在選戰倒數72小時完成三項關鍵任務，第一是「站出來」，出門參與「凱道護國之夜」與「選前之夜」；第二是「催落去」，在選戰最後一哩路催出每一張珍貴的選票；第三則是「投起來」，在投票當日出門投下民主的一票力挺台灣。

賴清德全國競總總幹事潘孟安及北市競總總幹事吳思瑤10日舉行「團結護國迎向勝利之夜，雙北站出來」造勢宣傳記者會，公布11日在凱道、12日在板橋舉辦造勢晚會。（記者劉信德攝）

賴清德全國競總總幹事潘孟安及北市競總總幹事吳思瑤10日舉行「團結護國迎向勝利之夜，雙北站出來」造勢宣傳記者會，公布11日在凱道、12日在板橋舉辦造勢晚會。（記者劉信德攝）

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