批藍營「一中外交」、白營「邦交歸零」 賴競總：把外交帶向災難

賴清德蕭美琴競選總部發言人趙怡翔（右）、戴瑋姍（左）共同召開「外交休兵？斷交部？藍白將台灣外交走向災難」記者會。（記者田裕華攝）

2024/01/10 14:31

〔記者吳亮儀／台北報導〕民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴競選總部今天（10日）舉行記者會，抨擊國民黨、民眾黨對外交的態度會對台灣帶來災難、甚至再度接受馬英九時期的「一中外交」。

賴清德競選總部發言人戴瑋姍、趙怡翔共同召開記者會，趙怡翔表示，國民黨副總統候選人趙少康在辯論會意外拋出將與北京談「外交休兵」，代表國民黨有意將台灣的外交重設成為馬英九時代的「一中外交」，再度將台灣依附在中國的善意之下。

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他表示，未來無論是國際組織、貿易談判或其他面向的國際合作，都必須經由北京的授權才能進行，這不是任何主權國家該接受的安排，更無法帶給台灣實質的國際空間或外交成果。

趙怡翔指出，馬英九政府曾經將出席世界衛生大會視為重大外交突破，但當時同意邀請台灣的世界衛生組織前幹事長陳馮富珍卸任後表示，台灣是在獲得北京同意且接受「一中原則」後才被邀請，並以非投票觀察員身分參與大會。讓渡主權將外交寄託在中國的善意之下，並作為國內宣傳，這就是當時國民黨「一中外交」的具體表現，也是台灣不該走的回頭路。

趙怡翔表示，若台灣外交重回「一中」架構，不但會帶來外交災難，也會造成經濟代價，例如彭博社近日引述資深產業分析師表示，在晶片生產上，民進黨繼續執政將是最佳結果，台灣將持續被視為生產晶片與安裝AI伺服器的獨立據點，若國民黨獲勝，可能會看到相關公司離開台灣，更加密切的對中關係，甚至可能導致美國政府開始審視台灣半導體業者。

戴瑋姍表示，國民黨將台灣的外交鎖定「一中」框架、民眾黨則將台灣的外交淪為國際笑話。柯文哲在外交議題上不斷失言，最近又說出「邦交國歸零也沒關係」，其副手吳欣盈則是左手嘲諷外交部為「斷交部」，右手又將自己視為外交長才，兩位對台灣外交毫無願景或規劃，難怪美國外交關係協會資深學者近日會說「在外交與國安議題上，柯文哲的立場經常相互矛盾。」

戴瑋姍表示，藍白不斷展現會將台灣外交帶向災難，無論在外交或內政上，台灣切勿走回頭路。趙少康主張要重啟的「外交休兵」政策，只會使台灣回到馬英九時代的「一中外交」；柯文哲的矛盾與失言也早獲得國際認證，誠如美國學者葛來儀所述，柯文哲不誠實。

戴瑋姍表示，蔡英文過去八年執政的「踏實外交」獲得國際社會的重視，光在去年，美國、英國、加拿大，均和台灣完成貿易或投資合作協定，也持續強化與台灣的雙向合作，並審慎關切台海的和平與穩定。

她表示，即便中國不斷壓迫台灣的國際空間，近年來，台灣仍在歐洲新設代表處，與民主夥伴建立更密切的合作。踏實外交、穩健外交是國際社會對台灣的期待，也是賴清德、蕭美琴的外交路線，他們將帶領台灣持續走向國際，並讓台灣成為世界的台灣。

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