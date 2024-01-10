賴清德陪黃秀芳「在路上」車掃 彰化民眾熱情應援

民進黨總統候選人賴清德今在彰化市區車掃，跟民眾握手、擊掌互動。（記者張聰秋攝）

2024/01/10 13:22

〔記者張聰秋／彰化報導〕大選倒數計時，民進黨總統候選人賴清德今天上午陪同彰化縣第二選區立委候選人黃秀芳，在彰化市區車掃，沿途吸引好多的民眾應援，手揮旗幟、高舉毛巾，高喊「加油」、「凍蒜」，民眾發自內心流露出「挺台灣」的真情，讓賴清德直呼感動，懇請大家1月13日一定要出門投票，用神聖的選票，上架台灣！

今天上午TEAM TAIWAN「在路上」的車隊來到彰化縣，從南彰化往北進攻，先在員林市，緊接來到彰化市，未抵達彰化市西區聖安宮的應援點前，大批民眾提前到場卡位，賴清德抵達現場，凍蒜聲迴盪全場，賴清德跟民眾握手、擊掌致意後，隨即登上宣傳車，在彰化市區展開20多分鐘車掃行程。

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車隊經過彰化市區，沿途有許多民眾搖旗加油，不少民眾停等紅燈時，主動搖下車窗，向車隊揮手，還有在車隊經過路口放慢速度時，搶先靠近宣傳車要跟賴清德握手，更有支持者豔陽天騎機車相隨，一路熱情相挺，場面熱烈。

黃秀芳說，賴清德、蕭美琴是最適合的總統、副總統人選，選戰剩下最後3天，希望大家能夠冷靜想想，用選票守護民主，讓「美德贏台灣」2024再贏一次。

民眾在車隊集合點等候總統候選人賴清德，車隊一抵達時，熱情搖旗喊「凍蒜」。（記者張聰秋攝）

民進黨彰化縣第2選區立委候選人黃秀芳，在總統候選人賴清德陪同下，今在彰化市區車隊拜票，一路跟民眾點頭揮手，懇請大家用選票守護民主，用選票上架台灣。（記者張聰秋攝）

TEAM TAIWAN車掃隊伍今天來到彰化市，沿途民眾熱情應援，趁宣傳車行經路口放慢速度時，搶著跟總統候選人賴清德握手，加油打氣。（記者張聰秋攝）

民進黨總統候選人賴清德今在彰化市區車掃，跟民眾握手、擊掌互動。（記者張聰秋攝）

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