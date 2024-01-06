賴清德、林志潔新竹大團結 鄉親發揮《在路上》創意自製路標手舉牌

民進黨總統候選人賴清德與新竹市立委候選人林志潔今天舉辦新竹大團結造勢活動，鄉親發揮《在路上》影片創意，自製「民主禁止迴轉」、「自由路」和「民主路」等巨型路標力挺，也吸引眾人目光。（記者洪美秀攝）

2024/01/06 14:53

〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨總統候選人賴清德近日推出《在路上》競選影片，與總統蔡英文一起拍攝的影片，引發熱烈討論，短短3天突破千萬次觀看，更吸引網友二創各種趣味梗圖和迷因、更有自製手舉牌到造勢場聲援。賴清德今天（6日）在新竹市立委候選人林志潔的新竹大團結的造勢活動場合，看到新竹鄉親與支持者自製「民主路」、「自由路」等自製路標手舉牌，上面更寫有「新竹專屬投票密碼256」，展現支持者對《在路上》競選影片的創意發想。

林志潔今天在新竹大團結造勢活動上，吸引超過1萬名鄉親到場力挺，有支持者高舉自製「民主路」、「自由路」、「民主禁止左右轉」、「民主禁止迴轉」等路標手舉牌，上面更寫有「新竹專屬投票密碼」的256、817，期許台灣在自由民主的路上，持續穩健地走下去。

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自製手舉牌的熱情支持者楊先生表示，4支手舉牌都是首度亮相，因新竹市賴清德與林志潔的競選總部附近就有自由路、民主路路名，在看見《在路上》影片推出後，朋友就一直很想去拍照留念，也成為他做手板的動機，上面標註256、817數字，除象徵3票民進黨之外，也期許今年總統大選能突破817萬票。

賴清德到場時，看到新竹鄉親拿這樣的標語牌都覺得很有創意，賴清德也說，民主路一定要直直走，絕對不能給國民黨、民眾黨有機會走回頭路，台灣這台民主自由的列車，要所有鄉親都是乘客，才能開得穩開得遠，並讓台灣持續走在民主自由的路上。

民進黨總統候選人賴清德與新竹市立委候選人林志潔今天舉辦新竹大團結造勢活動，鄉親發揮《在路上》影片創意，自製「民主禁止左右轉」、「自由路」和「民主路」等巨型路標力挺，也吸引眾人目光。（記者洪美秀攝）

民進黨總統候選人賴清德與新竹市立委候選人林志潔今天舉辦新竹大團結造勢活動，鄉親發揮《在路上》影片創意，自製「民主禁止迴轉」、「自由路」和「民主路」等巨型路標力挺，也吸引眾人目光。（記者洪美秀攝）

民進黨總統候選人賴清德與新竹市立委候選人林志潔今天舉辦新竹大團結造勢活動，鄉親發揮《在路上》影片創意，自製「民主禁止迴轉」、「自由路」和「民主路」等巨型路標力挺，賴清德也說民主路絕對不能走回頭路。（記者洪美秀攝）

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