為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

賴清德、林志潔新竹大團結 鄉親發揮《在路上》創意自製路標手舉牌

民進黨總統候選人賴清德與新竹市立委候選人林志潔今天舉辦新竹大團結造勢活動，鄉親發揮《在路上》影片創意，自製「民主禁止迴轉」、「自由路」和「民主路」等巨型路標力挺，也吸引眾人目光。（記者洪美秀攝）

民進黨總統候選人賴清德與新竹市立委候選人林志潔今天舉辦新竹大團結造勢活動，鄉親發揮《在路上》影片創意，自製「民主禁止迴轉」、「自由路」和「民主路」等巨型路標力挺，也吸引眾人目光。（記者洪美秀攝）

2024/01/06 14:53

〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨總統候選人賴清德近日推出《在路上》競選影片，與總統蔡英文一起拍攝的影片，引發熱烈討論，短短3天突破千萬次觀看，更吸引網友二創各種趣味梗圖和迷因、更有自製手舉牌到造勢場聲援。賴清德今天（6日）在新竹市立委候選人林志潔的新竹大團結的造勢活動場合，看到新竹鄉親與支持者自製「民主路」、「自由路」等自製路標手舉牌，上面更寫有「新竹專屬投票密碼256」，展現支持者對《在路上》競選影片的創意發想。

林志潔今天在新竹大團結造勢活動上，吸引超過1萬名鄉親到場力挺，有支持者高舉自製「民主路」、「自由路」、「民主禁止左右轉」、「民主禁止迴轉」等路標手舉牌，上面更寫有「新竹專屬投票密碼」的256、817，期許台灣在自由民主的路上，持續穩健地走下去。

自製手舉牌的熱情支持者楊先生表示，4支手舉牌都是首度亮相，因新竹市賴清德與林志潔的競選總部附近就有自由路、民主路路名，在看見《在路上》影片推出後，朋友就一直很想去拍照留念，也成為他做手板的動機，上面標註256、817數字，除象徵3票民進黨之外，也期許今年總統大選能突破817萬票。

賴清德到場時，看到新竹鄉親拿這樣的標語牌都覺得很有創意，賴清德也說，民主路一定要直直走，絕對不能給國民黨、民眾黨有機會走回頭路，台灣這台民主自由的列車，要所有鄉親都是乘客，才能開得穩開得遠，並讓台灣持續走在民主自由的路上。

民進黨總統候選人賴清德與新竹市立委候選人林志潔今天舉辦新竹大團結造勢活動，鄉親發揮《在路上》影片創意，自製「民主禁止左右轉」、「自由路」和「民主路」等巨型路標力挺，也吸引眾人目光。（記者洪美秀攝）

民進黨總統候選人賴清德與新竹市立委候選人林志潔今天舉辦新竹大團結造勢活動，鄉親發揮《在路上》影片創意，自製「民主禁止左右轉」、「自由路」和「民主路」等巨型路標力挺，也吸引眾人目光。（記者洪美秀攝）

民進黨總統候選人賴清德與新竹市立委候選人林志潔今天舉辦新竹大團結造勢活動，鄉親發揮《在路上》影片創意，自製「民主禁止迴轉」、「自由路」和「民主路」等巨型路標力挺，也吸引眾人目光。（記者洪美秀攝）

民進黨總統候選人賴清德與新竹市立委候選人林志潔今天舉辦新竹大團結造勢活動，鄉親發揮《在路上》影片創意，自製「民主禁止迴轉」、「自由路」和「民主路」等巨型路標力挺，也吸引眾人目光。（記者洪美秀攝）

民進黨總統候選人賴清德與新竹市立委候選人林志潔今天舉辦新竹大團結造勢活動，鄉親發揮《在路上》影片創意，自製「民主禁止迴轉」、「自由路」和「民主路」等巨型路標力挺，賴清德也說民主路絕對不能走回頭路。（記者洪美秀攝）

民進黨總統候選人賴清德與新竹市立委候選人林志潔今天舉辦新竹大團結造勢活動，鄉親發揮《在路上》影片創意，自製「民主禁止迴轉」、「自由路」和「民主路」等巨型路標力挺，賴清德也說民主路絕對不能走回頭路。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
網發起「去海邊把總統接回來」 小英親回：下車的地方不會太困難
2024/01/06 08:57

網發起「去海邊把總統接回來」 小英親回：下車的地方不會太困難
賴清德訪幼兒園 萌童喊：賴爺爺你很會開車喔
2024/01/06 05:30

賴清德訪幼兒園 萌童喊：賴爺爺你很會開車喔

七期金十字－市政角地＋惠文學區成置產首選
《在路上》破千萬觀看！ 賴清德推濾鏡揪上車：和英德美開往民主路
2024/01/05 21:39

《在路上》破千萬觀看！ 賴清德推濾鏡揪上車：和英德美開往民主路
自由爆新聞》英德美「在路上」為何讓藍白跳腳？曝新勝選密碼
2024/01/05 20:30

自由爆新聞》英德美「在路上」為何讓藍白跳腳？曝新勝選密碼

阿茲海默症有前兆？十大警訊與預防
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播