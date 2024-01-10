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選前之夜首度台南大造勢 賴清德鐵人行程「南北雙拚」

民進黨「選前之夜」首度在台南造勢，將於12日晚在林默娘公園廣場舉行。（記者洪瑞琴攝）

民進黨「選前之夜」首度在台南造勢，將於12日晚在林默娘公園廣場舉行。（記者洪瑞琴攝）

2024/01/10 10:49

〔記者洪瑞琴／台南報導〕選前一夜衝選票！民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴，將於12日晚在台南安平林默娘公園廣場舉辦大造勢活動，也是歷來總統選舉各候選人選擇北部之外，首度在台南有「選前之夜」競選造勢活動，號召支持者熱血催票，打破競選模式慣例，「南北雙拚」護送「美德愛台灣」前進總統府。

據了解，12日台南之夜，將於下午5點半至晚上7點半在林默娘公園廣場登場，賴清德預計當晚7點到場演講，結束後立即搭高鐵趕回新北板橋另一場選前之夜壓軸活動，超強的鐵人行程「南北雙拚」。

競選幕僚表示，先在台南辦選前之夜，台南是賴清德從政「本命區」，具有重要指標意義，備受重視；而且安平開啟台灣歷史首頁，亦象徵從台灣出發、「美德愛台灣」創造新歷史；此外安平林默娘公園廣場周邊寬廣，交通便捷，賴清德在台南造勢活動後，可快速循台86線搭車接高鐵班車，趕回新北板橋，締造「1晚雙城」史上首例，南北大團結勝選氣勢。

競選幕僚表示，台南升格為直轄市後，台南人的「老市長」賴清德帶領著台南人創造屬於台南人的光榮感，副總統候選人蕭美琴也是「台南女兒」，呼籲大家12日選前之夜齊聚一起，再次召喚屬於台南人的光榮感，迎接13日的台灣民主勝利。

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