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蔡英文：選舉就像時光機，選對人國家才會前進

總統蔡英文表示，選舉就像一台時光機，「選對人，國家就會繼續前進；選錯人國家不但會停滯，甚至會倒退」。（記者林旻臻攝）

總統蔡英文表示，選舉就像一台時光機，「選對人，國家就會繼續前進；選錯人國家不但會停滯，甚至會倒退」。（記者林旻臻攝）

2024/01/09 22:46

〔記者林旻臻／雲林報導〕民進黨今晚在雲林虎尾夜市舉辦萬人造勢，支持者擠爆現場，總統蔡英文表示，選舉就像一台時光機，「選對人，國家就會繼續前進；選錯人國家不但會停滯，甚至會倒退」，我們一定要為台灣做最好的決定，1月13日大家要出來投票。

她已經將車鑰匙交給民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴，台灣這台車要走得穩、走得遠，只有賴蕭配掌握方向盤還不夠，要有好的引擎，也就是立法院，才會夠力。

今晚不分區立委候選人沈伯洋、政治評論員李正皓、雲林第一選區（海線）立委候選人蘇治芬、總統蔡英文、總統候選人賴清德等人接力上台宣講。

蔡英文說，過去7年多，台灣走在對的路上，政府努力持續讓台灣進步，在全國各地推動基礎建設，提升國家競爭力，投資台灣未來。

「支持賴蕭配走對的路，而且還是民主路」，蔡英文說，5月20日她即將畢業，雲林2席立委蘇治芬、劉建國要雙雙當選連任，不分區也要有最多人進入立法院，讓民進黨國會過半，守住國家未來發展方向，讓台灣走向世界。

蔡英文也向民眾介紹沈伯洋，表示希望民進黨提名的不分區立委，可以每個都當選，也開玩笑說大家不要去找王義川的照片，選票上不會有，支持民進黨就對了。

劉建國（左起）、賴清德、蔡英文、蘇治芬、沈伯洋，呼籲民眾繼續支持民進黨，走對的路。（記者林旻臻攝）

劉建國（左起）、賴清德、蔡英文、蘇治芬、沈伯洋，呼籲民眾繼續支持民進黨，走對的路。（記者林旻臻攝）

民進黨今晚在雲林虎尾夜市舉辦萬人造勢，支持者擠爆現場（記者林旻臻攝）

民進黨今晚在雲林虎尾夜市舉辦萬人造勢，支持者擠爆現場（記者林旻臻攝）

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