蔡英文：國家領導人要有清楚願景、有經驗團隊 有些候選人令人擔心

蔡英文總統在今晚播出的專訪指出，有些政黨的（總統）候選人提出的卻不是往前的方向，令人擔心，國家領導人必須對未來有清楚的願景、有經驗的團隊及充足的政策準備，並能回應各項挑戰，相信接棒的民進黨總統候選人、副總統賴清德會做得更好。（圖擷取自YouTube）

2024/01/07 21:27

〔記者陳昀／台北報導〕蔡英文總統在今晚播出的電視節目「數字台灣」專訪指出，台灣已向世界證明，「民主」與「國家的發展」不是兩相違背的概念，面對威權，人民的自由不需打折扣，但有些政黨的（總統）候選人提出的卻不是往前的方向，令人擔心，國家領導人必須對未來有清楚的願景、有經驗的團隊及充足的政策準備，並能回應各項挑戰，相信接棒的民進黨總統候選人、副總統賴清德會做得更好，並希望他有國會過半的支持。

蔡英文表示，兩岸關係是每任政府及總統最大的挑戰，台灣跟中國在相互關係上一直有分歧，因此她一開始執政就定調維持現狀，也信守承諾、減少變數，讓對方有基本信賴、我方不會讓關係變得更複雜，並採取穩健立場，讓國際願意合作管理風險，現在國際認為台灣是非常關鍵、不可或缺的存在，從經濟、政治、地緣政治或民主的角度來看，有天台灣不存在的話，對世界的打擊其實是很大的，大家都知道不能讓這個關係失控，所以共同聚焦管理風險。

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被問及台美關係大有進展，蔡英文表示，重要的是「互信」，這來自堅守維持現狀立場、非常謹慎地處理兩岸關係，讓美國及許多民主國家政府對台灣有信賴感，前駐美代表蕭美琴扮演非常重要的溝通角色，持續強化信賴關係，台灣也確實得到前所未有的支持，加上台灣各方面實力不可小覷，在全球供應鏈角色幾乎不可取代；此外，自我防衛的決心也很重要，其他國家就會開始認為台灣是可以交往的朋友、可以支持的對象。

蔡英文說明，過去幾年的基本處理原則就是信任關係的建立、與其他國家及兩岸之間的管理風險機制，任何雙邊或多邊關係最怕的就是一種不可測的風險，不知道什麼時候會發生什麼事，當有信賴關係、溝通管道及一定的誠信時，反而是解決問題的開始。

蔡英文強調，過去8年台灣人向世界證明，「民主」與「國家的發展」不是兩相違背的概念，在威權正對面，人民的自由也不需要打折扣，現代經濟發展，尤其要走向高科技，必須有健康的市場機制及民主法治，科技人都是自由人，市場的有效分配不受政治干擾是很重要的事情，希望下一任政府能在現有的部署下持續往前走，但這次選舉，有些政黨候選人提出的都不是往前的方向，而是過去的經驗，這對未來能不能快速到位、解決現在及未來的問題，著實令人擔心。

蔡英文表示，相信接棒的民進黨總統候選人、副總統賴清德會做得更好，除了他們共事以來的默契、想法及團隊成員互動之外，領導國家的人必須對未來有清楚的願景、足夠的團隊及政策準備，還要能迅速回應各項挑戰，需要有經驗的領導人跟團隊之外，政治環境也要相對穩定，過去推動的年金改革、前瞻基礎建設、六大核心產業等極其配套、預算，都需要國會理解政府並支持，所以希望未來接班人是有同樣想法的人，且也有國會過半的支持。

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