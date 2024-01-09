雲林車掃、造勢搶票 賴清德提「3個團結」帶領台灣向前
〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣民進黨選前最大規模造勢活動，今天晚上分別在斗六縣立體館及虎尾拜五夜市舉行，其中斗六場湧入近7000名支持者力挺，高喊凍蒜；總統候選人賴清德強調，他開車也很穩，邀請大家一起上車，一起走、一起拚，把台灣開向民主、開向未來、開向世界。
賴清德下午2點與第一選區立委候選人蘇治芬在虎尾車掃，結束後立即驅車趕到斗六與第二選區立委候選人劉建國在斗六掃街，沿途都有支持者在路邊搖旗高喊賴清德凍蒜。
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晚上賴清德先出席斗六造勢晚會，他指出，當選後要用3個團結帶領台灣向前，第一個是民主力量要團結，要結合認同民主、熱愛自由的好人才，一起建設國家，讓台灣人民能安居樂業。
第二個是國家朝野要團結，選舉是一時的，但國家的利益是長遠的，未來他會建立國家利益，高於政黨利益、政黨利益比個人利益更高的政黨文化，並發揮民主的精神，團結朝野，台灣人同一條心，打造英雄堅強的國家。
第三個是民主陣營要團結，現在台灣已經是世界台灣，我們堅定信賴台灣，而且和國際上民主陣營站在一起，繼續深化交流合作。
賴清德指出，總統、副總統是掌控方向盤的駕駛與副駕駛，立法院是引擎，立委民進黨過半支持民主進步的人數夠，引擎才夠力，換句話說，如果民進黨不過半，被藍營掌控國會，民進黨走的是信賴台灣這條路，藍營走的是依賴中國這條老路，兩條不同的國家路線在立法院一定會衝突、會打起來。
賴清德強調，他跟蕭美琴已經準備好，距離投票只剩不到100小時，大家不能鬆懈，總統、副總統支持賴清德、蕭美琴，立委支持蘇治芬、劉建國，政黨票支持民進黨，才能夠確保台灣的安全、繁榮與進步。
斗六造勢晚會包括百工百業後援會總會長王勝重、世界台灣商會聯合總會名譽總會長林見松、全國雲林同鄉會後援會總會長翁源水、立委莊瑞雄、前行政院長蘇貞昌、嘉義縣長翁章梁等人都到場輔選，請託鄉親總統支持賴清德、立委劉建國、政黨票投民主進步黨。