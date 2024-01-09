雲林車掃、造勢搶票 賴清德提「3個團結」帶領台灣向前

民進黨緦統候選人賴清德指出，若當選要用三項團結帶領台灣向前。（記者黃淑莉攝）

2024/01/09 21:38

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣民進黨選前最大規模造勢活動，今天晚上分別在斗六縣立體館及虎尾拜五夜市舉行，其中斗六場湧入近7000名支持者力挺，高喊凍蒜；總統候選人賴清德強調，他開車也很穩，邀請大家一起上車，一起走、一起拚，把台灣開向民主、開向未來、開向世界。

賴清德下午2點與第一選區立委候選人蘇治芬在虎尾車掃，結束後立即驅車趕到斗六與第二選區立委候選人劉建國在斗六掃街，沿途都有支持者在路邊搖旗高喊賴清德凍蒜。

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晚上賴清德先出席斗六造勢晚會，他指出，當選後要用3個團結帶領台灣向前，第一個是民主力量要團結，要結合認同民主、熱愛自由的好人才，一起建設國家，讓台灣人民能安居樂業。

第二個是國家朝野要團結，選舉是一時的，但國家的利益是長遠的，未來他會建立國家利益，高於政黨利益、政黨利益比個人利益更高的政黨文化，並發揮民主的精神，團結朝野，台灣人同一條心，打造英雄堅強的國家。

第三個是民主陣營要團結，現在台灣已經是世界台灣，我們堅定信賴台灣，而且和國際上民主陣營站在一起，繼續深化交流合作。

賴清德指出，總統、副總統是掌控方向盤的駕駛與副駕駛，立法院是引擎，立委民進黨過半支持民主進步的人數夠，引擎才夠力，換句話說，如果民進黨不過半，被藍營掌控國會，民進黨走的是信賴台灣這條路，藍營走的是依賴中國這條老路，兩條不同的國家路線在立法院一定會衝突、會打起來。

賴清德強調，他跟蕭美琴已經準備好，距離投票只剩不到100小時，大家不能鬆懈，總統、副總統支持賴清德、蕭美琴，立委支持蘇治芬、劉建國，政黨票支持民進黨，才能夠確保台灣的安全、繁榮與進步。

斗六造勢晚會包括百工百業後援會總會長王勝重、世界台灣商會聯合總會名譽總會長林見松、全國雲林同鄉會後援會總會長翁源水、立委莊瑞雄、前行政院長蘇貞昌、嘉義縣長翁章梁等人都到場輔選，請託鄉親總統支持賴清德、立委劉建國、政黨票投民主進步黨。

民進黨斗六體育館大造勢活動現場湧入近7000名支持者力挺，高喊凍蒜。（記者黃淑莉攝）

民進黨總統候選人賴清德與雲林立委第二選區候選人劉建國出席斗六大造勢活動，高喊凍蒜。（記者黃淑莉攝）

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