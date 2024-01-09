侯友宜簽「反廢死」要求表態 賴清德：不懂侯友宜為何要一直炒作

賴清德說，台灣現行仍然有死刑制度，他當選也一定會根據現有法律來推動國政。（記者林旻臻攝）

2024/01/09 18:28

〔記者林旻臻／雲林報導〕藍營多位立委候選人昨日成立「反廢死正義大聯盟」，國民黨總統候選人侯友宜也簽署「反廢死實現正義公約」，並要求對手賴清德表態，民進黨總統候選人賴清德今日在雲林虎尾車隊掃街前受訪回應，台灣現行仍然有死刑制度，3個總統候選人也沒人提出廢死政見，不知道侯友宜為何要一直炒作這個議題。

賴清德表示，他當選一定根據現有法律推動國政，也希望選舉到最後能持續談論國家重大政策，希望國民黨及其他在野黨也要回到選舉的正常軌道上。

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另外針對國民黨副總統候選人趙少康在南投發表言論指稱，若賴清德當選總統，不用等到上任，兩岸、外交、經濟就會很緊張，賴清德回應，趙少康的言論符合過去一貫誇大的作風，還貼標籤，不值得一駁，相信社會大眾都看得很清楚。

賴清德說，賴蕭配是3組正副總統候選人當中最穩健的一組，也是最能穩健推動國家繼續進步的人選，不管在內政、外交都受過完整歷練，對土地有深厚感情，對國家也有強烈使命感，希望能帶領國家走進世界迎向未來在民主道路上持續壯大，與其他兩組想走回過去、中國的老路，是截然不同的。

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