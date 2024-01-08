韓國瑜現身藍台中造勢：賴清德改「貪污進步黨」 我就投你一票

韓國瑜在台中侯趙造勢大會喊，「賴清德改貪污進步黨，我就投你一票」。（記者蘇孟娟攝）

2024/01/08 20:40

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨正、副總統候選人侯友宜與趙少康今晚首度在台中合體造勢，國民黨不分區立委候選韓國瑜上台指出，昨天選前超級星期天，民進黨總統候選人賴清德不講政見、不講要把台灣帶向何方，卻把時間浪費他這個又老又禿的人身上，譏賴是懷念他還是害怕他，若怕他原因只有一個，因他一直講民進黨貪污腐敗，他要賴勇敢站出來，只要把民進黨改為「貪污進步黨」，「我就投你一票」。

韓國瑜說，昨天是選前最後黃金週，賴清德在高雄造勢，賴的競選對手分明是侯友宜及柯文哲，賴應該跟高雄鄉親及海內外朋友報告施政理念，說明他要把台灣帶往何方，要不要繼續推台獨，能源政策，經濟疲軟、治安敗壞等如何改善，讓人民信任且被說服投票給他，這才是負責任的總統候選人應該做的，「卻把時間浪費我這又老又禿的人身上」，是在懷念他還是害怕他。

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韓國瑜說，賴怕他韓國瑜只有一個可能，因為他助講100場以來，一直強調民進黨貪污腐敗，他要賴清德勇敢站出來，若「把民進黨改名為貪污進步黨我就投你一票」；他說，民進黨執政8年貪污腐府敗這麼嚴重，應要反省檢討思考，當總統後要如何整頓法辦這些貪污同事，說服人民投票給你，卻全變共犯結構，拿到權力後把選票變鈔票，簡直無法無天。

韓國瑜還說，近來廢死引來大家這麼多的憤怒，只有侯友宜提出符合人民期待的理念，就是「對好人更好、對壞人更壞」，賴清德這次選舉愈選愈誇張，還剩5天就要投票，民眾還要繼讓貪污腐敗的民進黨再繼續執政4年、8年嗎，台中是知識水平最高的地方，「這是我們要的台灣嗎」，籲集中選票讓貪污腐敗的民進黨下台，全力支持侯友宜，用選票讓全台灣、全世界關心台灣選舉的人，證明我們是有分辦能力的，要選出優秀人才帶領，追求更美好的未來。

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