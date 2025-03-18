停火破局！以色列轟加薩要「帶回所有人質」 哈瑪斯稱已逾200死

空拍照片顯示加薩，先前以色列的攻勢對加薩賈巴利亞（Jabaliya）當地造成嚴重破壞。以色列違反停火協議，已恢復對加薩的攻擊。（美聯社）

2025/03/18 11:55

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列與哈瑪斯近兩個月的停火協議正式告終。以色列國防軍（IDF）宣布，因哈瑪斯屢次拒絕釋放人質，以軍已恢復對加薩走廊的空襲行動。自1月19日生效的停火，在以色列戰機轟鳴聲中化為泡影。

加薩衛生部發言人德克蘭（Khalil Al-Deqran）向路透社表示，以色列18日對加薩走廊各地的空襲，已造成至少200人喪生。隨著空襲持續，死傷人數恐將進一步攀升。

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以色列國防部長卡茲（Israel Katz）表示，此次軍事行動旨在實現政府目標，包括不惜一切帶回所有被扣人質，不論生死。以方指出，哈瑪斯不僅拒絕釋放人質，還駁回美國總統特使魏科夫（Steve Witkoff）及多方調解人提出的所有方案。

以色列當局強調，未來將加大對哈瑪斯的軍事壓力。以色列國防軍與國家安全局（Shin Bet）聯合聲明，正對加薩全境的哈瑪斯目標展開廣泛攻擊。據以色列官員向福斯新聞（Fox News）透露，以軍已發動先發制人打擊，鎖定哈瑪斯中層指揮官、領導層及相關基礎設施，並表示行動將持續擴大，不限空襲。

以軍根據情報選定數十個目標，針對哈瑪斯集結兵力、重新武裝及策劃恐攻的動向展開攻勢。經情勢評估後，以色列政府決定暫停加薩邊境地區學校運作。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室稱，哈瑪斯拒絕美國及其他調解人所有提議，迫使以方採取行動。卡茲部長警告：「今夜我們重返加薩戰場，因哈瑪斯拒釋人質，還威脅我軍與民眾安全。」他誓言，若人質未全數獲釋，加薩將面臨「地獄般的反擊」，「哈瑪斯的凶手與暴徒將見識以色列國防軍前所未有的力量。」他重申，除非人質平安返家、戰爭目標達成，以色列絕不收手。

哈瑪斯則發聲明反擊，指責納坦雅胡及「納粹猶太復國主義佔領者」應為加薩平民苦難負責，稱以色列發動「背信棄義的侵略」，並實施「系統性飢餓政策」。該組織呼籲聯合國及安理會緊急干預，要求以色列停火撤軍，並敦促穆斯林國家支持巴勒斯坦抵抗。

哈瑪斯堅持原有條件：以色列全面撤軍並永久停火，以換取剩餘人質釋放。但納坦雅胡堅稱，在摧毀哈瑪斯的統治與軍事能力前，戰爭不會結束。

這場延燒17個月的衝突，曾因停火露出和平曙光，數十名以色列人質獲釋，換回近2000名巴勒斯坦囚犯。然而，隨著談判崩潰，加薩再度陷入烽火。

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