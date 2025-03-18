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    罷免葉元之案受矚目 「板橋大刪元」︰10天收1萬107份連署書

    圖為「板橋大刪元」日前在總部與雙和罷團舉行聯合收件的收件情況。（記者黃子暘攝，資料照）

    圖為「板橋大刪元」日前在總部與雙和罷團舉行聯合收件的收件情況。（記者黃子暘攝，資料照）

    2025/03/18 11:52

    〔記者黃子暘／新北報導〕全國大罷免潮，新北市成為一級戰區，6席藍委罷免案全數進入第2階段連署收件階段，其中國民黨籍立委葉元之罷免案3月8日開跑第2階段收件，至今（18）日短短10天，板橋東區公民罷團「板橋大刪元」公告已收集1萬107份連署書，持續朝40天內收集安全目標4萬份邁進。

    「板橋大刪元」領銜人史書華今日透過粉專公告表示，目前葉元之的連署書已經破萬，但是距離目標還有三萬份，「板橋大刪元」有機會達成二階段簽到罷免票數58000份。

    葉元之罷免案自8日開跑第2階段收件，依規60天內要收集至少2萬3313份，但考量造冊、檢查等作業時間，罷團「板橋大刪元」喊出40天內收集安全目標4萬份，並成立收件總部與12個收件站「全線開跑」，今日公告收集1萬107份連署書，為安全目標進度25.3%；葉元之罷免案第三階段「投票」估算最少需要5萬8281張同意票方為通過罷免。

    葉元之近期遭指控有諸多爭議，包括疑似刁難想請病假的方姓助理（已故）、涉嫌數次對警員或司機耍官威等，葉元之均駁斥指控與事實不符，並揚言提告爆料的民進黨籍民代；15日方姓助理告別式現場，家屬在門口擺出「汪喵都歡迎，葉元之莫進」告示牌，使輿論持續發酵。

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