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侯友宜簽署反廢死實現正義公約 籲賴清德喚回良知

國民黨總統候選人侯友宜今天簽署公約，也呼籲對手賴清德，喚回良知，即可找回公平正義。 （記者蔡思培攝）

國民黨總統候選人侯友宜今天簽署公約，也呼籲對手賴清德，喚回良知，即可找回公平正義。 （記者蔡思培攝）

2024/01/09 14:00

〔記者蔡思培／台北報導〕廢除死刑與否成此次選戰重要議題，國民黨多位立委候選人昨成立「反廢死正義大聯盟」，並發起「反廢死實現正義公約」，要邀請正副總統候選人及立委候選人簽署。國民黨總統候選人侯友宜今天簽署公約，也呼籲對手賴清德，喚回良知，即可找回公平正義。

侯友宜今天上午與台北市大安區立委候選人羅智強、永康商圈理事長李慶隆在永康商圈掃街，眾人也一同簽署反廢死實現正義公約。侯表示，很多好朋友都非常認同反廢死，他也在選舉提出80歲以上廢除巴氏量表、開放中客來台、老人健保免費、癌症基金、醫護加薪等政見，賴清德看到馬上跟進，但有些只做半套，且尚有很多重要議題不敢跟進。

侯友宜說，他提出的反廢死是重要價值、公平正義，他從辯論會就詢問賴清德是否支持廢死，至今已12天，賴面對媒體、人民關心廢死卻掉頭就走，從不回答。侯批評賴不知道受害者與家屬的內心痛苦，只要喚回良知，即可找回公平正義，但如此微薄的請求賴卻連理都不理，「選前不理你，選後更會糟蹋你」。

侯友宜也謝謝李慶隆，稱以前常到永康商圈，商圈在李的經營下蓬勃發展，這次李也認同反廢死，認為好人要好好照顧、壞人應得到懲罰，兩人想法完全一致。侯批評，民進黨表面未廢死，實質廢死，用行政規則卡住死刑，他上任總統會重新檢討程序，該執行就執行，要讓人民安居樂業、內心不再恐懼。

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