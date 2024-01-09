侯友宜質問賴清德：主張廢死或反廢死？要不要修黨綱廢死主張？

國民黨正、副總統候選人侯友宜、趙少康競選辦公室9日舉行「死囚廢死，毒犯減刑，重犯縱放？－賴清德要繼續護惡懲善嗎?」記者會，侯友宜出席發表意見。 （記者羅沛德攝）

2024/01/09 18:00

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統候選人侯友宜今日下午召開「死囚廢死，毒犯減刑，重犯縱放！？賴清德要繼續護惡懲善嗎？」記者會，再度向公開質問對手民進黨總統候選人賴清德，是否贊成廢死的價值？並痛批賴清德，面對媒體詢問，賴清德竟掉頭就走，連理都不理，但他還是要問賴，到底是主張廢死，還是反對廢死？要不要修改民進黨黨綱的廢死主張？

侯友宜表示，賴清德說廢不廢死，與中共介選有關，這個話傷了多少被害者與家屬，是在他們的傷口上撒鹽，賴清德用這樣的方式，讓被害者與家屬再度痛苦，賴要不要對他們說一句抱歉？

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侯友宜說，他一輩子都認為應該對好人要愈好，對壞人要愈壞，保護善良人，對壞人不手軟，但去年憲法法庭卻通過對於販賣一級毒品的人犯減刑，此外，憲法法庭還討論對於無期徒刑犯人假釋後若再度犯罪，傾向不再執行剩餘刑期，這就是寬容壞人，會讓民眾憂慮。

侯友宜還說，很多無期徒刑犯，都是殺人、綁架等重刑犯，既然現在已經輕判了，如果假釋後又再犯，卻可能不再執行剩餘的刑期，就等於是縱容再犯，到底是要保護好人還是壞人？他痛批賴清德對壞人太寬容、太厚道，對好人保護不周，民進黨完全不保護好人，只對壞人好，難怪台灣治安愈來愈壞，毒品愈來愈猖獗。

侯友宜指出，如果當選總統，他將成立緝毒署，向毒品宣戰，要嚴格查緝毒品，並從嚴追究犯罪者的犯行，嚴懲販毒者，並加強查緝幫派，司法要從重量刑，並與國際刑警組織合作，嚇阻境外毒品進入台灣，以及提供警察更有力的查緝毒品工具。

最後，他強調，面對廢死、反廢死以及毒品的問題，司法的公平正義一定要讓犯罪者付出代價，才可能遏阻犯罪，還給被害者公道，現在民進黨執政縱容壞人，如果他當總統，一定會對壞人壞一點，對好人好一點。

此外，出席同場記者會的國民黨不分區立委候選人吳宗憲，當場宣讀國民黨執政後要推動多項修法主張，包括把運輸、製造毒品的犯行與販賣毒品犯行，分列在不同的條文，並從重處分；現行法律有期徒刑上限15年，最多可加重至20年，要修法提高為25年，並可加重至30年；無期徒刑終身不得假釋；加強監督獄政，從嚴審核外役監與假釋，避免申請浮濫；監督法務部嚴格執行死刑，只要程序完備就執行，不得以行政權干預司法權。

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