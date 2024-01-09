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國防部發警報警示中國射衛星 賴清德：人民有知的權利

民進黨總統候選人賴清德針對中國發射衛星一事，呼籲民眾不用緊張，以正確的態度面對。（記者謝介裕攝）

民進黨總統候選人賴清德針對中國發射衛星一事，呼籲民眾不用緊張，以正確的態度面對。（記者謝介裕攝）

2024/01/09 18:32

〔記者謝介裕／南投報導〕針對中國發射衛星飛越台灣南部上空一事，民進黨總統候選人賴清德表示，這是國防部本於人民有「知」的權利的立場，特別把中國發射人造衛星的訊息傳達給國人及社會大眾知道，一方面要大家不用緊張，另一方面也請大家若發現有任何殘骸時，可向國防部等相關單位通報處理，讓民眾不致於產生誤解，也肯定國防部的作法。

今日下午4點多，賴清德來到南投陪同黨籍立委候選人蔡培慧車隊掃街拜票，面對媒體詢問時作了上述說明。

賴清德進一步回答媒體問題，強調這不會影響選情，因國防部發出的訊息讓台灣人民清楚且正確知道，中國發射的是人造衛星而不是飛彈，而且還有國防安全宣導的意義，讓人民也能好好的面對，整件事應是往好的方向發展。

蔡培慧說，賴清德陪她在南投市車隊掃街之後，立即接受媒體訪問時，特別強調國防部保護人民知情的權利，即時發佈「中國於15:04發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，通報警消人員處理。」此事充分展現台灣是成熟的民主社會，中央各部會各盡其責，訊息公開透明，也請鄉親不要太過擔心，而大選在即，中國介選動作頻頻，相信台灣人民會用選票更團結守護台灣民主與自由。

民進黨總統候選人賴清德來南投陪同立委候選人蔡培慧車隊掃街時，比出2號手勢尋求南投鄉親支持。（記者謝介裕攝）

民進黨總統候選人賴清德來南投陪同立委候選人蔡培慧車隊掃街時，比出2號手勢尋求南投鄉親支持。（記者謝介裕攝）

民進黨總統候選人賴清德來南投陪同立委候選人蔡培慧車隊掃街時，受到美西黨部及鄉親熱烈歡迎。（記者謝介裕攝）

民進黨總統候選人賴清德來南投陪同立委候選人蔡培慧車隊掃街時，受到美西黨部及鄉親熱烈歡迎。（記者謝介裕攝）

民進黨總統候選人賴清德來南投陪同立委候選人蔡培慧車隊掃街時，比出2號手勢尋求南投鄉親支持。（記者謝介裕攝）

民進黨總統候選人賴清德來南投陪同立委候選人蔡培慧車隊掃街時，比出2號手勢尋求南投鄉親支持。（記者謝介裕攝）

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