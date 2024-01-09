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彰化拜票突遇中國飛射衛星越台 蕭美琴：有掌握

民進黨副總統候選人蕭美琴今天來到彰化縣鹿港鎮掃街拜票，正好遇到中國發射衛星，她表示「有掌握」。（記者湯世名攝）

民進黨副總統候選人蕭美琴今天來到彰化縣鹿港鎮掃街拜票，正好遇到中國發射衛星，她表示「有掌握」。（記者湯世名攝）

2024/01/09 17:50

〔記者湯世名／彰化報導〕選前黃金周，民進黨副總統候選人蕭美琴今天風塵僕僕來到彰化縣鹿港鎮，與第一選區立委候選人陳秀寳合體掃街拜票，正好遇到中國發射衛星，國防部還為此發布國家級警報，蕭美琴面對媒體詢問回應表示「有掌握」。

蕭美琴今天下午抵達鹿港鎮，沿途支持者搖旗吶喊「凍蒜！」還有人高喊「蕭美琴我愛妳」，相當熱情，還有人拿出貓咪的照片，蕭美琴開懷大笑簽名，對於支持者要求簽名也都來者不拒，超高人氣無法擋。

蕭美琴抵達鹿港鎮之前，正好中國發射衛星，國防部還為此發布國家級警報，蕭美琴面對媒體詢問回應表示「有掌握」。蕭美琴向選民表示，「美德挺台灣、台灣挺美德」，彰化姓蕭的最多，大家一起加油、打拚。

拜票車隊穿梭在鹿港鎮、福興鄉大街小巷，沿途聚集大批支持者搖旗吶喊「美德加油、美德凍蒜」，還有人揮手、拿手機攝影，甚至原本在做生意的店家聽到蕭美琴車隊即將經過，放下生意不做、跑到大街上就為了看蕭美琴，相當熱情，蕭美琴與陳秀寳也都向支持者揮手致意。

針對中國發射衛星一事，陳秀寳指出，台灣民眾一向對中國武力恫嚇都很厭惡，也都認同要強化自己的力量，才有能力來對抗中國的威脅，捍衛自己的主權、國家，確保國人的自由與安居樂業。

民進黨副總統候選人蕭美琴（左3）今天來到彰化縣鹿港鎮，與第1選區立委候選人陳秀寳（左2）合體掃街拜票，超高人氣無法擋。（記者湯世名攝）

民進黨副總統候選人蕭美琴（左3）今天來到彰化縣鹿港鎮，與第1選區立委候選人陳秀寳（左2）合體掃街拜票，超高人氣無法擋。（記者湯世名攝）

民進黨副總統候選人蕭美琴（左）今天來到彰化縣鹿港鎮掃街拜票，支持者熱情搖旗吶喊，超高人氣無法擋。（記者湯世名攝）

民進黨副總統候選人蕭美琴（左）今天來到彰化縣鹿港鎮掃街拜票，支持者熱情搖旗吶喊，超高人氣無法擋。（記者湯世名攝）

民進黨副總統候選人蕭美琴今天來到彰化縣鹿港鎮掃街拜票，沿途大批支持者揮舞旗幟熱情吶喊。（記者湯世名攝）

民進黨副總統候選人蕭美琴今天來到彰化縣鹿港鎮掃街拜票，沿途大批支持者揮舞旗幟熱情吶喊。（記者湯世名攝）

民進黨副總統候選人蕭美琴（左2）今天來到彰化縣鹿港鎮，與第1選區立委候選人陳秀寳（左1）合體掃街拜票，受到支持者熱情歡迎。（記者湯世名攝）

民進黨副總統候選人蕭美琴（左2）今天來到彰化縣鹿港鎮，與第1選區立委候選人陳秀寳（左1）合體掃街拜票，受到支持者熱情歡迎。（記者湯世名攝）

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