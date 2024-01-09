國家級警報又要大作？ 網曝中國火箭發射時間表

有網友找到追蹤各國發射火箭進度的網站，下一次中國發射火箭的時間點也曝光。（圖翻攝自RocketLaunch.Live網站）

2024/01/09 18:18

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對中國發射衛星飛越台灣南部上空，我國國防部今天（9日）下午3點15分左右急發國家級防空警報，一度引發恐慌。事實上，中國這次發射衛星，2天前就有公告，如今有網友找到追蹤各國發射火箭進度的網站，下一次中國發射火箭的時間點也曝光！

今天下午國家級警報大作，指「中國於下午3點04分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全」中國官方隨後也證實，週二下午在西昌衛星發射中心使用「長征2號丙運載火箭」（Long March 2C），成功將「愛因斯坦探針衛星」（Einstein Probe）發射升空。由於警報來得太過突然，加上簡訊中英文版本不同調，英文版將「衛星（satellite）」寫成「飛彈（missile）」，引發民眾一度恐慌，國防部已對此發聲道歉。

請繼續往下閱讀...

事實上，中國這次發射衛星，早在2天前就公告9日下午3點左右會發射，並透露愛因斯坦探針衛星，是中國科學院國家空間科學中心與歐洲太空總署（ASE）、德國馬克斯 · 普朗克地外物理研究所（MPE）共同合作的衛星。

有網友還找到追蹤各國發射火箭進度的網站「RocketLaunch.Live」，曝光中國火箭發射時間表，顯示下一次中國發射火箭是在下週一（15日），於中國海南省文昌太空發射場使用「長征7號系列火箭」（Long March 7）運載「天舟7號」（Tianzhou 7）升空。天舟7號為運送物資到達太空而專門設計的太空飛行器。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法