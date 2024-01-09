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中國射衛星國家級警報挨轟小題大作 Discovery曝風險被讚爆！

中國今日發射長征二號丙火箭，經過我國南部上空，因此觸發我國「國家級警報」。（取自央視微博）

中國今日發射長征二號丙火箭，經過我國南部上空，因此觸發我國「國家級警報」。（取自央視微博）

2024/01/09 17:31

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對中國今天（9日）下午3點4分發射衛星，國防部發布國家級防空警報，有不少人因為只是衛星，認為不用小題大作，甚至有在野黨抨擊這次國家警報是「選舉操作」。不過知名電視頻道「Discovery」透過臉書粉專提醒發射衛星可能對地面造成的風險，被網友讚爆。

今天下午國家級警報大作，提醒民眾中國發射的衛星飛越台灣南部上空，不料國民黨有不少人痛批政府小題大作，還拿警報簡訊中英文不同調，英文版誤將「衛星（satellite）」寫成「飛彈（missile）」拿來炒作，質疑民進黨操弄「芒果乾」（亡國感諧音），利用國家簡訊「介選」。

不過知識型電視頻道「Discovery」今下午透過臉書粉專指出，火箭搭載衛星發射升空會產生太空碎片，「太空碎片可能在正常衛星發射時、沿軌道飛行時、在太空運作或故障時、完成任務但未脫離軌道時產生」，一旦落下砸到建物甚至人，可都不是開玩笑的事。事實上，中國去年4月16日發射氣象衛星，就有部分火箭殘骸墜落台灣北部外海，幸未對國土安全造成影響。

主要進行衛星研究的「國防安全研究院」助理研究員許智翔也表示，中國這次發射衛星的路徑會通過台灣南部，因為入軌的火箭有好幾節，當一節節脫離時，掉落的地點倘若是有居民甚至人口稠密的地區，就很可能會造成嚴重損害，就如去年底中國廣西就有民房差點被火箭殘骸擊中。因此，台灣防空單位應該從發射開始，就在密切注意是否可能會被燒到波及，發布國家級警報是很正常的。

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