出席蔡培慧南投造勢晚會 賴清德：慎防「馬文君們」要選對人

賴清德在南投造勢晚會，幫一選區立委候選人蔡銘軒（右2）及二選區立委候選人蔡培慧（左2）站台，無黨籍竹山鎮長陳東睦（左1）也到場力挺。（記者謝介裕攝）

2024/01/09 21:18

〔記者謝介裕／南投報導〕民進黨總統候選人賴清德今天在南投縣立委候選人蔡培慧造勢晚會中，除了再度重申3個團結外，也強調，若讓藍白在國會過半，不但台灣民主可能倒退，尤其總統蔡英文執政推動近8年的國防自主，更可能出現太多的「馬文君們」而功虧一簣。

賴清德指出，若以車子形容台灣，國會就是引擎，蔡英文執政期間，因民進黨在國會的席次過半，所以引擎才會有力，並透過潛艦計畫展現國防自主成果。

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惟國民黨立委候選人馬文君卻涉嫌洩密，未來國民黨及民眾黨合計在立法院若取得過半的席次，極可能變本加厲，不但目前計畫興建的7艘潛艦無法繼續推進，甚至已經建造的第1艘潛艦也可能被杯葛而夭折，更凸顯此次選舉的重要性。

賴清德說，2024總統及立委選舉，全世界都在看，不僅攸關台灣的民主、自由及經濟等各層面發展，同時也牽動印太和平及國際局勢變化，若他與蕭美琴當選正副總，除了繼續延續蔡英文「走在對的路、做對的事」外，更要努力推動包含民主力量要團結、國家朝野要團結、民主陣營要團結等3個團結，並建立國家利益超過政黨利益，政黨高於個人利益的文化。

蔡英文強調，因為有大家支持，民進黨才能2次國會過半，台灣才能走在對的路，成為「世界的台灣」，拜託大家一定要支持賴清德及蕭美琴，讓她能安心交棒，同時再次反駁在野黨說她債留子孫之說，事實上，她是台灣史上還債最多的政府，她上任已經還債新台幣7960億元，負債率已從國民黨馬英九時期的33%降至27%，讓台灣成為國際上低負債的國家之一，所以台灣要在對的路上繼續走下去。

今晚在竹山鎮登場的晚會，現場擠滿人潮，民進黨除了南投縣內黨公職人員全到場外，連無黨籍竹山鎮長陳東睦、鹿谷鄉長邱如平、水里鄉長葉銘豐等3人也出席力挺，蔡英文、賴清德及不分區立委候選人羅美玲、王義川、郭昱晴等人，也再三懇請南投鄉親要選對人，3張票顧台灣，讓民進黨在南投縣揮出全壘打成績。

賴清德在南投造勢晚會上，幫立委候選人蔡銘軒及蔡培慧站台助選。（記者謝介裕攝）

總統蔡英文在南投造勢晚會，幫立委候選人蔡銘軒及蔡培慧站台助選。（記者謝介裕攝）

蔡英文呼籲南投鄉親要選對人。（記者謝介裕攝）

民進黨南投造勢晚會，現場湧現滿滿人潮。（記者謝介裕攝）

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