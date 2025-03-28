震撼畫面曝光！緬甸7.7地震 曼谷高樓泳池水如瀑布傾瀉

影片顯示，曼谷某高樓的頂樓泳池因劇烈晃動，水流如瀑布般傾瀉而下，水花四濺，彷彿災難電影現場。（圖翻攝自X/@2teejiro_,@msuhcoff，本報合成）

2025/03/28 16:29

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸今日下午發生規模7.7地震，震源深度為10公里。這場強震波及範圍極為廣泛，整個泰國都能明顯感受到震動。首都曼谷的震動持續數分鐘，市民紛紛驚慌逃生。社群平台上，災民紛紛發布影片，展示地震過程中的驚險情況。

其中一段影片顯示，曼谷某高樓的頂樓泳池因劇烈晃動，水流如瀑布般從建築物傾瀉而下，水花四濺，彷彿災難電影現場。拍攝者在影片中寫道：「太可怕了啊啊啊！」

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另一段影片來自另一高樓的泳池，水面劇烈晃動，尖叫聲四起。拍攝者描述當時的情況時表示：「我人在公寓頂樓，和韓國客人以及他們的孩子在一起，原本還以為只是自己頭暈了。」

目前，雖然震央距離曼谷較遠，但由於震動強烈，曼谷地區的部分高樓大廈出現震搖，民眾被迫疏散。

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