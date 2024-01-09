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選戰黃金周！ 賴清德1/10前進彰化 與4女力聯合造勢

民進黨總統候選人賴清德將於1月10日抵達彰化，與4位女力戰將舉行聯合造勢晚會。（資料照）

民進黨總統候選人賴清德將於1月10日抵達彰化，與4位女力戰將舉行聯合造勢晚會。（資料照）

2024/01/09 20:50

〔記者湯世名／彰化報導〕選戰黃金周！民進黨總統候選人賴清德將於1月10日在彰化縣，與第2選區立委候選人黃秀芳合體，以車隊在最大票倉彰化市掃街拜票，緊接著晚間7點半在鹿港鎮文小五預定地與民進黨彰化隊黃秀芳、陳秀寳、吳音寧、陳素月4位立委候選人合體造勢晚會，盼在選戰最後階段點燃支持者熱情，全力衝刺過關。

黃秀芳在臉書發布說，她除了每天持續站路口拜票、掃街，1月10日上午8點20分搶救王義川大兵環台車隊即將來到彰化市，秀芳已準備好鄉親推薦的早餐幫王義川補給，地點位於彰化市西勢聖安宮停車場（西區後援會旁）。此外，總統候選人賴清德也將在百忙中，於10日上午10點半陪同黃秀芳車隊在彰化市掃街，預計從彰化市忠誠路21號出發，沿途行經自強南路、彰美路、三民路、光復路、民生路、中正路、大埔路與中山路等路段，歡迎鄉親一起站出來，和我們打招呼。接下來每一天都非常的重要，請鄉親拿起電話，幫她催票，幫賴清德、蕭美琴催票。

黃秀芳指出，雖然選舉行程緊湊，不過同時仍繼續為地方爭取建設，彰化市南郭國小活動中心篤行館即將改建，她認為應該利用改建機會，增設地下停車場，紓解鄰近停車壓力，邀請公路總局副局長林聰利到場會勘，公路總局表示已匡列1億5千萬元經費，待計畫修正送案，進行審查。

根據綠營規劃，明天晚間7點半至10點將在鹿港鎮鹿草路一段193號的文小五預定地舉行聯合造勢晚會，賴清德將與彰化隊第1選區陳秀寳、第2選區黃秀芳、第3選區吳音寧、第4選區陳素月4位女力合體造勢。

1月10日上午8點20分搶救王義川大兵環台車隊即將來到彰化市，立委候選人黃秀芳已準備好鄉親推薦的早餐幫王義川補給。（黃秀芳競總提供）

1月10日上午8點20分搶救王義川大兵環台車隊即將來到彰化市，立委候選人黃秀芳已準備好鄉親推薦的早餐幫王義川補給。（黃秀芳競總提供）

民進黨立委候選人黃秀芳連日來在彰化選區掃街拜票，全力衝刺。（翻攝黃秀芳臉書）

民進黨立委候選人黃秀芳連日來在彰化選區掃街拜票，全力衝刺。（翻攝黃秀芳臉書）

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