傳民生醫院開錯刀醫師「免職變停職」 高市衛生局否認

民生醫院開錯刀事件，傳執刀醫師「免職變停職」，高市衛生局否認。（記者許麗娟攝）

2024/06/21 14:13

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市立民生醫院4月初發生「搞錯病患開錯刀」的離譜醫療疏失，醫院啟動病安事件調查，執刀醫師陸希平因開錯刀，且事後涉嫌病歷登載偽造，被記2大過免職，今（21）日傳出因陸希平主張其權益、依法進行救濟程序中，而從「免職變停職」，不過高市衛生局及院方澄清，無改為「停職」處分之情事。

高雄市衛生局副局長、民生醫院代理醫療副院長潘炤穎指出，陸希平醫師經民生醫院考績會審查核予1次記2大過專案考績予以「免職」在案。目前當事人主張其權益、依法進行救濟程序中。民生醫院無改為「停職」處分之情事。

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這起開錯刀事件是發生在今年4月4日，當天1名張姓患者要做胸腔引流手術，結果送錯患者，把同病房另名因低血壓住院的黃姓病患送進手術室，待相關人員發現送錯病患時，手術已經完成。

院方調查，陸希平進入手術室後，僅確認病歷及手術部位，卻疏漏注意病患身分識別，即進行手術，且後續發現病患錯誤後，又通知送病患入院的護理機構要求補簽「同意書」，疑涉簽署不實之同意書，因而被處免職、移付醫師懲戒外，民生醫院也主動提供相關事證移送地檢署調查。

對此，陸希平曾出面回應，但自己沒有推病人去開刀房，是巡病房途中接到麻醉科電話，通知病人血壓不穩趕去處理後，事後才知道開錯刀，並否認有造假病歷，目前依法進行救濟程序中。

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