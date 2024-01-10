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否認要求沿用民進黨凱道舞台 陳智菡：是承包商盼柯競辦給方便

柯競辦發言人陳智菡反擊，事實上是民進黨承包舞台的廠商主動來協調，盼柯競辦能給民進黨方便，但柯文哲選前之夜不可能也不需要沿用民進黨設計，請民進黨遵守規範，準時把舞台拆完。（資料照）

柯競辦發言人陳智菡反擊，事實上是民進黨承包舞台的廠商主動來協調，盼柯競辦能給民進黨方便，但柯文哲選前之夜不可能也不需要沿用民進黨設計，請民進黨遵守規範，準時把舞台拆完。（資料照）

2024/01/10 16:24

〔記者黃靖媗／台北報導〕民進黨內人士稍早稱，民眾黨透過活動廠商溝通，盼能沿用民進黨週四晚會的舞台，儘管之前發生民眾黨支持者搶借投開票當天民進黨中央黨部前路權，民進黨仍「以德報怨」。對此，柯競辦發言人陳智菡反擊，事實上是民進黨承包舞台的廠商主動來協調，盼柯競辦能給民進黨方便，但柯文哲選前之夜不可能也不需要沿用民進黨設計，請民進黨遵守規範，準時把舞台拆完。

陳智菡表示，不明白民進黨人怎麼這麼愛說謊？事實是民進黨承包舞台的廠商主動來協調，表示因為時間緊迫，恐怕來不及兩小時拆完舞台，希望協調柯文哲競辦看是否能沿用舞台，給民進黨方便。

陳智菡表示，柯文哲選前之夜舞台有自己的設計，根本不可能也不需要沿用民進黨的設計，「請民進黨遵守場地借用規範，準時把舞台拆完」，以免延誤柯文哲選前之夜承包廠商施工與活動進行。

舞台廠商蔣先生則受訪表示，民進黨與民眾黨的凱道造是一個拆不完、一個搭不完，兩場造勢活動的廠商有一部份相同，本來就會在一週前開始協調，過去選舉造勢也都這樣做，4年前韓國瑜辦在9號、蔡英文辦在10號，廠商一樣也有協調。舞台廠商也痛批，兩黨弄來弄去，廠商最可憐。

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