爆挺柯網紅發10萬找走路工上凱道 民進黨：明顯已涉嫌賄選

民進黨發言人張志豪（右）偕同律師黃帝穎（左），今（6）日在黨部舉行「原來白色是賄選的顏色？！」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2024/01/06 12:31

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綠爆挺柯網紅「發10萬動員走路工」 柯文哲：哪有錢賄選?

首次上稿：11:53

更新時間：12:31

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〔記者陳政宇、張軒哲／綜合報導〕選戰倒數7天，民進黨今（6）日指控民眾黨總統候選人柯文哲疑似利用網紅，透過社群媒體宣傳「首次回饋！十萬元現金」，以雙倍車資發放「走路工」，號召出席民眾黨12日的凱道選前之夜活動，明顯已涉嫌賄選。

對此，柯文哲今在大甲鎮瀾宮受訪時強調不曉得此事，這樣問嚇了一跳，「想說怎會有錢賄選？」

今日柯文哲南下台中大甲助攻愛將蔡壁如，他接受媒體聯訪時回應「走路工」一事，柯文哲說：「不曉得此事，這樣問嚇了一跳，想說怎會有錢賄選？」

民進黨中央黨部今召開「原來白色是賄選的顏色」記者會，由發言人張志豪、大選律師團成員黃帝穎出席說明。

張志豪表示，前民眾黨桃園黨部發言人馬治薇，本月5日因涉嫌以虛擬貨幣轉帳方式獲得中國資助參選立委，同時在選舉期間提供台灣調查情治人員資料、選舉相關資訊或受中國指示有關的選舉活動遭收押禁見。

馬治薇多次往返兩岸與中國關係密切黨內都知情；去年7月13日柯文哲甚至力保馬治薇選桃園立委，引起黨內不滿，遭中央委員擋下，柯文哲應該清楚說明，不要迴避閃躲。

張志豪舉證指出，民眾黨除了染紅，現在更疑似透過網紅發「走路工」，支持柯文哲的網紅於社群平台發文，「首次回饋！十萬元現金」、「參加1/12（五）凱道選前之夜的粉粉，台灣地區交通費來回雙倍回饋給你們~懇請支持柯文哲」，且說明交通費採實報實銷兩倍回饋，明顯已經涉嫌賄選，呼籲柯文哲出面說清楚，當初喊沒錢造勢，難道是為了省下來發放「雙倍車資」。

黃帝穎表示，原來支持柯文哲竟可獲得車資的雙倍利益，這顯然是以不相當對價，支持特定候選人，當然涉嫌賄選，更扯的是，這還是在網路上公然賄選。

依據最高檢察署賄選犯行例舉，不構成賄選的動員行為應「僅限於提供車輛載運」，但支持特定總統候選人，提供交通費「雙倍」回饋，就涉犯賄選，這並不在最高檢察署賄選例舉的排除範圍。

黃帝穎說，該位挺柯網紅以「參與柯文哲凱道之夜為條件」，更明確要求「懇請支持柯文哲」，以提供來回車程的實報實銷、甚至雙倍回饋為對價，顯是為支持柯文哲給付不相當對價的現金，以高鐵北高往返為例，一般票價1490元，網紅給付車資補助外，高雄北上參加挺柯活動者可獲雙倍回饋，等於可多領現金2980元，涉犯《總統副總統選舉罷免法》第86條第1項的期約賄選，處三年以上十年以下徒刑。柯文哲對柯粉期約拿錢上凱道，能否展現守法的態度？

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