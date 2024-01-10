傳民眾黨選前凱道造勢沿用民進黨舞台 綠營人士：以德報怨

民進黨內人士透露，民眾黨透過活動廠商溝通，盼能沿用民進黨週四晚會舞台。圖為民進黨2022年選舉時在凱道的造勢活動。（資料照）

2024/01/10 13:26

〔記者陳政宇／台北報導〕選戰倒數，台北市凱達格蘭大道在歷年大選前夕向來是造勢晚會兵家必爭之地。民進黨內人士今（11）日透露，民眾黨透過活動廠商溝通，盼能沿用民進黨週四晚會的舞台，儘管之前發生民眾黨支持者侵門踏戶、搶借投開票當天民進黨中央黨部前路權，民進黨不計較這些小動作，仍「以德報怨」、「開大門走大路」。

選舉決戰號角響起，民進黨選前最後10天在各縣市連續舉辦21場大型造勢，預計明日站上凱道，選前之夜分別在總統候選人賴清德的本命區台南市、及故鄉新北市舉辦。民眾黨選前之夜在凱道舉行。由於今年凱道路權這次未能連續，民進黨包下9日到11日，選在明11日辦造勢晚會，但民眾黨只搶下選前最後一夜（12日），當天要辦造勢晚會，恐怕無法提前搭建舞台。

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對此，民進黨內人士今日表示，民眾黨透過活動廠商來溝通凱道造勢活動的舞台搭設時間，希望能沿用民進黨週四晚上使用的舞台設備，雖然之前有民眾黨人刻意借開票之夜民進黨中央黨部前的北平東路，已經是種「侵門踏戶」的政治動作，「我們很大方，不會計較民眾黨這些小動作」。

民進黨內人士提到，如果民眾黨堅持要民進黨在12日凌晨0時前拆完舞台，工人會非常趕，也會增加很高的工作風險。

該人士強調，民進黨認為，選舉應該要光明磊落，開大門走大路，選舉是民主嘉年華，大家不要太多政治算計。

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