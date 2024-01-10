為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

諷侯漢廷假訊息錯字多 潘孟安︰民進黨公文從來沒有統一編號

賴清德全國競總總幹事潘孟安及北市競總總幹事吳思瑤10日舉行「團結護國迎向勝利之夜，雙北站出來」造勢宣傳記者會，公布11日在凱道、12日在板橋舉辦造勢晚會。（記者劉信德攝）

賴清德全國競總總幹事潘孟安及北市競總總幹事吳思瑤10日舉行「團結護國迎向勝利之夜，雙北站出來」造勢宣傳記者會，公布11日在凱道、12日在板橋舉辦造勢晚會。（記者劉信德攝）

2024/01/10 15:58

〔記者吳亮儀／台北報導〕週六（13日）就是投票日，民進黨競選總部今天（10日）舉行「團結護國迎向勝利之夜，雙北站出來」造勢宣傳記者會，競選總幹事潘孟安和吳思瑤主持記者會接受媒體聯訪。對於台北市立委候選人侯漢廷今天開記者會，宣稱有一份民進黨中央政策委員會的機密資料，痛批民進黨近期一直操作兩岸介選的議題。潘孟安表示，他看到這個爆料嚇一跳，沒想到假訊息已經在境內直接出現，並諷刺說：「民進黨的公文從來沒有統一編號，去加油站加油才會有統編，且公文錯字這麼多，實在太不認真做（假訊息）了。」

吳思瑤也表示，侯漢廷是她選區的競選對手，今天看到這份「政情」爆料，她表示，民進黨的公文不會有「政情」、「統編」字樣，更不可能出現中國用語和簡體字，也更不可能把賴清德副總統的名字寫錯。

吳思瑤說，選舉要保持理性，這次選舉是中國介選最嚴重的一次，各種爆料和假訊息一次比一次還離譜，對於這種做法很遺憾。

至於各候選人陣營陸續公布週五選前之夜活動，傳出民眾黨在凱道將舉辦仿香港紅勘演唱會模式另設小舞台；吳思瑤被問及此事時表示，為何不做台灣版的民主之夜反而要做香港的？「台灣不能做第二個香港」。

潘孟安表示，每一個政黨都有自己的設計、創意，它黨家務事就尊重。吳思瑤則補充，為什麼不做台灣版的民主之夜卻要做香港的？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
民眾黨在凱道辦「選前之夜」晚會 警方實施兩階段交管
2024/01/10 14:19

民眾黨在凱道辦「選前之夜」晚會 警方實施兩階段交管
被指「賣芒果乾」機密文件外流 民進黨駁斥抹黑：直接提告！
2024/01/10 12:47

被指「賣芒果乾」機密文件外流 民進黨駁斥抹黑：直接提告！

森聯Classy Home 林口正核心 2000坪黃金角地
選前之夜首度台南大造勢 賴清德鐵人行程「南北雙拚」
2024/01/10 10:49

選前之夜首度台南大造勢 賴清德鐵人行程「南北雙拚」
決戰雲林！綠營明山、海大造勢 藍軍掃街拜票
2024/01/08 16:34

決戰雲林！綠營明山、海大造勢 藍軍掃街拜票

「掙錢」新竹立委煉金黑心大揭露 (廣告)
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播