諷侯漢廷假訊息錯字多 潘孟安︰民進黨公文從來沒有統一編號

賴清德全國競總總幹事潘孟安及北市競總總幹事吳思瑤10日舉行「團結護國迎向勝利之夜，雙北站出來」造勢宣傳記者會，公布11日在凱道、12日在板橋舉辦造勢晚會。（記者劉信德攝）

2024/01/10 15:58

〔記者吳亮儀／台北報導〕週六（13日）就是投票日，民進黨競選總部今天（10日）舉行「團結護國迎向勝利之夜，雙北站出來」造勢宣傳記者會，競選總幹事潘孟安和吳思瑤主持記者會接受媒體聯訪。對於台北市立委候選人侯漢廷今天開記者會，宣稱有一份民進黨中央政策委員會的機密資料，痛批民進黨近期一直操作兩岸介選的議題。潘孟安表示，他看到這個爆料嚇一跳，沒想到假訊息已經在境內直接出現，並諷刺說：「民進黨的公文從來沒有統一編號，去加油站加油才會有統編，且公文錯字這麼多，實在太不認真做（假訊息）了。」

吳思瑤也表示，侯漢廷是她選區的競選對手，今天看到這份「政情」爆料，她表示，民進黨的公文不會有「政情」、「統編」字樣，更不可能出現中國用語和簡體字，也更不可能把賴清德副總統的名字寫錯。

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吳思瑤說，選舉要保持理性，這次選舉是中國介選最嚴重的一次，各種爆料和假訊息一次比一次還離譜，對於這種做法很遺憾。

至於各候選人陣營陸續公布週五選前之夜活動，傳出民眾黨在凱道將舉辦仿香港紅勘演唱會模式另設小舞台；吳思瑤被問及此事時表示，為何不做台灣版的民主之夜反而要做香港的？「台灣不能做第二個香港」。

潘孟安表示，每一個政黨都有自己的設計、創意，它黨家務事就尊重。吳思瑤則補充，為什麼不做台灣版的民主之夜卻要做香港的？

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