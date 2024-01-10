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馬英九恐嚇挺民進黨須為中國行動做準備 林飛帆：台灣人不會認同

針對馬英九的說法，民進黨前副祕書長林飛帆批評，一個曾任國家領導人的人，既不訴求團結對外，也不尊重2300萬人民的民主決定，相信多數台灣人都不會認同。（資料照）

針對馬英九的說法，民進黨前副祕書長林飛帆批評，一個曾任國家領導人的人，既不訴求團結對外，也不尊重2300萬人民的民主決定，相信多數台灣人都不會認同。（資料照）

2024/01/10 17:30

〔記者陳政宇／台北報導〕前總統馬英九接受德國之聲專訪，警告台灣人若支持民進黨，就必須為中國的「某種行動」做好準備。對此，民進黨前副秘書長林飛帆今（10）日批評，一個曾任國家領導人的人，既不訴求團結對外，也不尊重2300萬人民的民主決定，相信多數台灣人都不會認同。

馬英九在專訪中表示，他擔任總統時期與中國有著相對和平的關係，簽訂23份協議幾乎涵蓋各行各業，跨競人員流動量達500萬人，但今天的情況完全不同。

但採訪記者反問，台灣人民最終拒絕了這種的方式，接下來兩任都投票支持民進黨，而且有可能這次也是。馬英九則回應，如果這是他們（台灣人民）的選擇，就必須為中國的某種行動做好準備，他已經警告過，若民進黨候選人當選會製造什麼樣的麻煩。

對此，林飛帆透過臉書表示，面對中國的威脅，對台灣民主的滲透破壞，前總統接受國際媒體專訪時，不是說「無論誰當選總統，都是台灣人民民主的選擇，絕對不容許中國侵犯台灣、威脅台灣。」相反地，他竟說出台灣人若選擇民進黨，就要為中國的「某種行動」做好準備。

林飛帆強調，一個曾任國家領導人的人，既不訴求團結對外，也不尊重2300萬人民的民主決定，相信多數台灣人都不會認同。

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