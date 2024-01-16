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AIT會談、諾魯斷交 侯友宜強調：加強監督、維護台海安全

侯友宜今日接受媒體聯訪。（記者徐聖倫翻攝）

侯友宜今日接受媒體聯訪。（記者徐聖倫翻攝）

2024/01/16 11:15

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市長侯友宜今上午至新北市警局參加治安會報前受訪，其中針對包含AIT主席羅森伯格等的對談、諾魯斷交等，侯都有做出回應。他提到選後除了認真面對市政，另外身為在野黨，將負起監督力量，以維護台海安全，讓美方安心，而面臨國際空間挑戰，侯也提醒新政府必須妥善研擬一套好的方式面對。

有媒體問到，趙少康認為自己選更精采一說，侯首先表示感謝，並說國民黨到最後一刻還是等待藍白合，破局之後趙臨危受命、義無反顧，其對時事針砭，有獨到看法，未來希望他能夠為國家人民多做事，至於是否適合黨主席之位，侯則表示他在每個職務上都能發揮到淋漓盡致。

針對柯陣營假民調導致藍營敗選，侯表示，結果出來就是接受選民判斷，必須虛心檢討，唯有團結的台灣，才能面對未來的挑戰。另外他對於張亞中呼籲朱立倫辭主席負責，侯則說道「我才是這一場選舉該負責的主帥！」表示責任應由他一肩扛起。

最後有媒體問到，侯這幾日發言都沒提到韓國瑜，侯笑說，韓國瑜開票當天晚上，就來到侯的選辦，他表達十二萬分感謝，任何幫忙的人，侯表示會記一輩子，不管是韓或是分區、不分區立委，黨內各前輩，因太多人幫忙、太多名字，侯再次表達感謝。

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