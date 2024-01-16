諾魯開口要26億 還在協商就斷交

台諾關係大事紀

2024/01/16 05:30

〔記者楊堯茹／台北報導〕台灣與諾魯斷交，外交部指出，涉及諾魯向我國索求鉅額經濟援助，並就台灣、中國提供援助方案進行比價。知情人士透露，澳洲關閉的諾魯難民處理中心（RPC）所造成的財政缺口是「台諾關係最後一根稻草」，據悉，該缺口折合約廿六億台幣，占諾魯年度預算超過五成，「怎麼可能這樣花納稅人的錢？」

要跟中國比價

知情人士指出，澳洲去年暫時關閉諾魯難民處理中心，該中心所需要的資金占了諾魯政府年度預算超過一半，還提供許多工作機會。據諾魯財政部官網資料，二○二二年至二○二三年的年度預算約兩億五千萬澳幣，五成即為一億兩千五百萬澳幣、約合廿六億台幣，「怎麼可能這樣花納稅人的錢？」

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知情人士表示，儘管如此，我方與諾魯政府仍在協商解方，與理念相近國家共同提供經濟協助，但還沒收到他國的回應，諾魯即宣布與台灣斷交，所以才說這是種「突擊」。

他說，諾魯主辦二○二六年密克羅尼西亞運動會的田徑場工程經費及澳洲Bendigo銀行關閉諾魯分行所造成的財政缺口，外交部仍在評估當中，並非無法負擔，「中國藉此乘虛而入」。

知情人士表示，前駐諾魯大使林鼎翔去年中因故申請調職，新任駐諾魯大使周進發十二日赴任，並非「趕赴諾魯救火」，而是正常人事調派，但周連到任國書都還沒遞交，就感覺到氛圍有異。現在台灣大選剛落幕就宣布斷交，未來觀察中國對諾魯會有援助計畫，便可探知一二。

知情人士指出，外界普遍認為諾魯總統亞定與台灣關係友好，「但他背後曾任總統的影武者才是關鍵」。他示警，繼吉里巴斯、索羅門相繼被中國挖牆腳後，失去諾魯這個友邦，也意味著第二島鏈被中國突破，必須有所警惕。

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