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首頁　>　政治

王毅搬「開羅宣言」背書一中 外交部：無法改變兩岸現狀

中國外長王毅。（法新社）

中國外長王毅。（法新社）

2024/01/15 23:25

〔記者楊堯茹／台北報導〕中共中央政治局委員、外交部長王毅14日出訪埃及，並與埃及外長蘇克里（Sameh Shoukry）會晤，王毅在會後共同記者會宣稱，「台灣地區選舉是中國的地方事務」及「台灣是中國一部分」。對此，外交部反擊中國一再悖離事實，重彈其「一中」濫調，都無法改變國際公認的兩岸現狀。

記者問及中方對台灣選後局勢的看法，王毅表示，台灣地區選舉是中國的地方事務。不管選舉結果如何，都改變不了世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的基本事實；他還搬出80年前「開羅宣言」明定「把日本所竊取的中國領土台灣歸還中國」，稱此為台灣為中國領土的歷史與法理根據。

對此，外交部發布新聞稿表達譴責，並重申中華民國台灣是主權獨立國家，和中華人民共和國互不隸屬，已是國際社會長年公認的事實與現狀。台灣人民13日透過公平、公正及公開選舉選出新任總統及副總統，再次展現台灣民主政治成熟穩健，普獲國際社會肯定。中國共產黨專制政府任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變國際公認的兩岸現狀。

外交部也再次呼籲北京當局尊重選舉結果，同時面對現實，放棄對台壓迫，才能使兩岸良性互動早日回到正軌，並且對國際社會至盼維持台海和平、穩定與繁榮的一再期盼做出正面回應。

另外，馬爾地夫總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）8日至12日赴中進行國是訪問，並與中國國家主席習近平舉行雙邊會談。中國11日發布《中華人民共和國和馬爾地夫聯合新聞公報》，指稱馬方堅定奉行「一個中國原則」，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，且不與台灣發展任何形式的官方關係之說法。

外交部表示，對此貶抑我國主權、違反現實的謬論，表達強烈抗議並予以最嚴厲譴責，我國的主權地位也絲毫不受任何所謂的聯合聲明或公報而改變。並呼籲馬爾地夫政府勿扈從中國並惡意貶抑台灣主權地位，應早日認清中國威權擴張野心對區域的危害，並以務實與開放態度，擴大台馬雙方的經貿互惠交流及雙邊合作關係。

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