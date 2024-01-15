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涉外人士：諾魯伸手要逾26億台幣 還在談判就斷交

友邦諾魯總統亞定（David Adeang），宣布諾魯決定承認中華人民共和國。（圖擷自The Government of the Republic of Nauru臉書）

友邦諾魯總統亞定（David Adeang），宣布諾魯決定承認中華人民共和國。（圖擷自The Government of the Republic of Nauru臉書）

2024/01/15 20:44

〔記者楊堯茹／台北報導〕台灣與諾魯斷交，外交部指出，諾魯向我國索取鉅額經濟援助，並就台灣、中國提供援助方案進行比價。知情人士透露，澳洲關閉的諾魯難民處理中心（RPC）所造成的財政缺口是「台諾關係最後一根稻草」，折合約新台幣26億元，占諾魯年度預算超過五成，「怎麼可能這樣花納稅人的錢？」

知情人士指出，諾魯近兩年政局不穩，但壓垮台諾關係的最後一根稻草，是澳洲去年暫時關閉的諾魯難民處理中心，該中心所需要的資金占了諾魯政府年度預算超過一半，還提供了許多工作機會。

據諾魯財政部官網資料，2022年至2023年的年度預算約2億5000萬澳幣，五成即為1億2500萬澳幣，約合新台幣26億元。

「怎麼可能這樣花納稅人的錢？」知情人士表示，儘管如此，我方與諾魯政府仍在協商可能解方，與理念相近國共同提供經濟協助，但都還沒收到他國回應，諾魯即宣布與台灣斷交，所以才說這是種「突襲」。 

知情人士也透露，諾魯主辦2026年密克羅尼西亞運動會（Micronesian Games）的田徑場工程經費及澳洲Bendigo銀行關閉諾魯分行所造成的財政缺口，外交部仍在評估當中，「但並非無法負擔」。

「中國藉此趁虛而入」，他強調，未來就觀察中國對諾魯會有援助計劃，便可嘆之一二，畢竟都在台灣大選剛落幕就宣布斷交的消息。

知情人士說，新任駐諾魯大使周進發12日赴任，連到任國書都還沒遞交，就感覺到氛圍有異；他補充道，前諾魯大使林鼎翔去年中因故申請調職，周進發並非「趕赴諾魯救火」，而是正常人事調派。

他也指出，外界普遍認為諾魯總統亞定與台灣關係友好，「但他背後曾任總統的影舞者才是關鍵」；並示警，繼吉里巴斯、索羅門相繼被中國挖牆腳後，失去諾魯這個友邦，也意味著第二島鏈被中國突破，必須有所警惕。

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