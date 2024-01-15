諾魯二度斷交 呂秋遠怒斥「台灣不需要這種朋友」逾萬人讚爆

針對諾魯為錢與台灣二度斷交一事，呂秋遠在臉書發文痛斥「不需要這種朋友」。（資料照）

2024/01/15 18:30

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南太平洋島國諾魯今天（15日）突然宣布與我國二度斷交，轉與中國建交，由於時間點剛好在大選結束沒多久，中國想給下一任總統賴清德下馬威的意圖不言而喻。對此，知名律師呂秋遠直言，「身為國民，我不在乎有沒有諾魯這個邦交國，朋友是互惠的，如果只會單方吸血，只為了多一個邦交國承認中華民國，真的一點必要也沒有！」

呂秋遠今天下午透過臉書表示，「我們現在剩下的邦交國，幾乎都是風中殘燭，只是諾魯選擇斷交的時間點，實在非常微妙。這證明了中國滅台之心不會忘，畢竟斷交都是事先早已排定，就算是侯友宜當選，諾魯都會應中國要求，在這天斷交，當作送給新總統的『賀禮』。」

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他接著痛批：「這個面積21平方公里、人口11,000人，主要靠磷酸鹽出口，礦產即將枯竭，所有民生必須品都要靠進口，國防靠澳洲幫忙的國家，我們付出這麼多，也已經是仁至義盡了。2002年就為了中國的1.3億美元（約新台幣40.4億）跟我們斷交，2005年拿不到錢，跟我們復交。現在又跟我們要天價援助，枉顧我們過去曾經幫忙的農耕隊、基礎建設、以前積欠澳洲930萬美元（約新台幣2.9億），唯一的飛機被扣留，我們幫忙付錢還債拿回飛機，現在還想要跟中國比價要援助，我們不能這樣花錢，竟然就選擇大選後第一個上班日斷交。」

呂秋遠直言：「說實在話，身為國民，我不在乎有沒有諾魯這個邦交國，我也不希望跟中國為了搶奪這個邦交國，付出重金維繫。朋友是互惠的，如果只會單方吸血，只為了多一個邦交國承認中華民國，真的一點必要也沒有。宏都拉斯的白蝦，中國根本不買，價格也只有台灣一半，現在都已經滯銷，廠商破產，這種血淋淋的教訓，諾魯想要嘗試，那就慢走不送！」

最後他說：「中國想要搶，通通都給他，但是諾魯其實可以在大選前一天斷交，讓我們看看中國的威力，趁我們剛辦完選舉就斷交，這麼傷害朋友感情，以後就請別回來了。祝你幸福，一路好走。」

呂秋遠的貼文一出狂吸逾萬名網友按讚，網友也紛紛表示，「台灣真的不需要這種朋友」、「吸血鬼，慢走不送」、「少了只會吸血的邦交國是好事，畢竟真要被打他們也幫不上」、「這些見利忘義的國家最好老死不相往來！牆頭草，等他們被中國利用完就會了解台灣的有情有義」、「如果他們再回頭，拜託政府不要再傻傻的回收第三次了」、「可憐的短視之輩」。

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