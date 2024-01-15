外交部：諾魯索求台灣鉅額經濟援助 還比價中國方案

台灣與諾魯斷交，外交部今天表示，諾魯昧於中國利誘，罔顧台灣長年協助和情誼，與中國進行建交談判，政府至感痛心與遺憾。（記者王藝菘攝）

2024/01/15 16:26

〔中央社〕台灣與諾魯斷交，外交部今天表示，諾魯就澳洲關閉諾魯難民處理中心的巨額財政缺口、主辦運動會的工程經費等，向台灣索求鉅額經濟援助，並比價台灣、中國援助方案；諾魯昧於中國利誘，罔顧台灣長年協助和情誼，與中國進行建交談判，政府至感痛心與遺憾。

總統大選落幕，外交部昨天才發新聞稿指出，諾魯總統阿丁安（David Adeang，另譯：亞定）透過諾魯外貿部轉達祝賀，今天則與台灣斷交。

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外交部下午舉行記者會，政務次長田中光表示，中華民國外交部鄭重聲明，台灣獲悉諾魯將以聯合國2758號決議及一中原則等理由與中華民國斷交，為維護國家尊嚴與主權，台灣決定即日起終止與諾魯共和國外交關係，並全面停止雙邊合作計畫、撤離大使館及技術團等相關人員，並要求諾魯關閉其駐台大使館。

針對諾魯立場改變及斷交原因，田中光指出，外交部去年即已掌握情資，中國積極接觸諾魯政要，利用經濟援助誘使該國外交轉向，期間前總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）訪台出席國慶活動及第7屆玉山論壇前態度反覆，甚至一度取消訪台；昆洛斯內閣團隊更曾研擬外交轉向，而諾魯國會去年10月25日通過昆洛斯不信任案，10月30日改選阿丁安繼任總統及完成內閣改組，期間立場一度回穩。

田中光說明，新政府上任後，台灣即積極與諾魯接洽雙邊各項合作計畫，並於今年1月12日指派專使，期能基於長期友誼，為鞏固台諾邦誼及深化兩國緊密合作夥伴關係努力。但諾魯持續就澳洲關閉諾魯難民處理中心（RPC）的巨額財政缺口及主辦2026年密克羅尼西亞運動會（Micronesian Games）田徑場工程經費及澳洲Bendigo銀行關閉諾魯分行等案向台灣索求鉅額經濟援助，並就台灣及中國提供的援助方案進行比價。

田中光提到，台灣基於傳統友誼，雖秉持最大誠意，在能力範圍內提出協助方案，另多年來台灣政府亦於諾魯推動利民生、協助整體國家發展的合作計畫，涵蓋農漁業、醫衛、教育、職訓、能源、基礎建設、經貿、婦女賦權等廣泛領域，但諾魯仍昧於中國利誘，罔顧台灣的長年協助和情誼，與中國進行建交談判，政府至感痛心與遺憾。

田中光指出，中國歷來處心積慮謀奪台灣邦交國，與諾魯政府間建交談判早已展開，並且特別選在台灣依據民主程序完成大選後的關鍵時刻啟動，其意圖即在打擊台灣民眾引以為傲的民主自由，赤裸裸的向世界展現共產極權本質。

因此，台灣政府在此對極權中國對民主台灣的強權霸凌，及其傲慢輾壓自由民主的作為，予以最嚴厲的譴責。

田中光也說明台灣與諾魯的外交歷程，台灣與諾魯於1980年建交，2002年7月21日諾魯也曾因債務問題片面與中國建交，台灣同月23日宣布與諾魯斷交。2004年10月23日諾魯鑒於中國承諾的援助多未落實，後於2005年5月14日與台灣恢復外交關係，台灣對於諾魯輕諾寡信，再度扈從中國引用聯合國第2758號決議及一中原則表達最深痛心與遺憾。

田中光強調，就在全世界許多民主國家祝賀台灣的大選順利，民主勝利的同時，北京當局選擇用這種方式，打壓台灣，衝擊國際社會的秩序與穩定。這是對民主價值的報復，也是對國際秩序的公然挑戰。這樣的責任，當然是北京應該要承擔。

田中光呼籲，北京當局應該放棄對抗，回到國際秩序的軌道上來，尋求與台灣、區域各方互利多贏的共同努力。

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