華春瑩發文賀諾魯與中共建交 網友質疑「又花多少錢」

諾魯轉與中共建交後，中國外交部發言人華春瑩（見圖）在社群平台發文宣稱「這是歷史大勢所趨」。（美聯社）

2024/01/15 18:17

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕副總統賴清德當選總統後，南太平洋島國諾魯今（15）日突宣布與我國斷交，並轉與中共建交，中國外交部發言人華春瑩今日也在社群平台上發文，歡迎諾魯重新加入「一個中國家庭」，並宣稱「這是歷史大勢所趨」。

華春瑩在X平台（前身為推特）PO文稱：「中國歡迎諾魯宣布與台灣斷絕『外交關係』，重新加入一個中國家庭的決定。這是全球輿論趨勢。這是歷史大勢所趨。」

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留言區除了有中國網友隨聲附和之外，也有使用簡體字的網友質疑：「不知道又灑幣多少，反正納稅人的錢花的不心疼。」另一名網友則奚落：「又來一個要飯的。」另外也有網友以擬古口吻諷刺：「花了多少錢，報到司禮監讓蔡公公批紅，然後再轉呈李中堂交戶部辦理。」

China welcomes????????Nauru’s announced decision to sever “diplomatic ties” with Taiwan and rejoin the one-China family. This is where global opinion trends. This is where the arc of history bends. #OneChina pic.twitter.com/75bj9K14Ay — Hua Chunying 华春莹 （@SpokespersonCHN） January 15, 2024

推文底下有網友質疑「不知道又灑幣多少」。（擷取自X平台）

網友@Shitxi1Xi以擬古口吻諷刺中國大灑幣收買諾魯。（擷取自X平台）

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