華春瑩發文賀諾魯與中共建交 網友質疑「又花多少錢」

〔即時新聞/綜合報導〕副總統賴清德當選總統後,南太平洋島國諾魯今(15)日突宣布與我國斷交,並轉與中共建交,中國外交部發言人華春瑩今日也在社群平台上發文,歡迎諾魯重新加入「一個中國家庭」,並宣稱「這是歷史大勢所趨」。

華春瑩在X平台(前身為推特)PO文稱:「中國歡迎諾魯宣布與台灣斷絕『外交關係』,重新加入一個中國家庭的決定。這是全球輿論趨勢。這是歷史大勢所趨。」

留言區除了有中國網友隨聲附和之外,也有使用簡體字的網友質疑:「不知道又灑幣多少,反正納稅人的錢花的不心疼。」另一名網友則奚落:「又來一個要飯的。」另外也有網友以擬古口吻諷刺:「花了多少錢,報到司禮監讓蔡公公批紅,然後再轉呈李中堂交戶部辦理。」

