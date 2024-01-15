「諾魯突擊式斷交」 外交部：中國卑劣利誘友邦

外交部今天下午召開臨時記者會，外交部政務次長田中光證實，即起中止與諾魯共和國的外交關係。（記者王藝菘攝）

2024/01/15 16:00

〔記者楊堯茹／台北報導〕諾魯共和國傳出與中華民國台灣斷交，外交部今天下午召開臨時記者會，外交部政務次長田中光證實，即起中止與諾魯共和國的外交關係。他進一步說明，駐諾魯大使周進發今天一早回報外交部，諾魯政府心意已決、不願見我大使，並痛批諾魯當局昧於中國利誘，

田中光指出，我國政府獲悉諾魯政府將以聯合國第2758號決議及「一中原則」等理由，與中華民國斷交，為維護國家主權與尊嚴，決定自即日起終止與諾魯共和國的外交關係，全面停止雙邊合作計畫，撤離大使館及技術團等相關人員，並要求諾魯關閉其駐台大使館。

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關於確切斷交時間點，他也坦言「這是突擊式斷交」，趁全世界在慶祝台灣民主成就之際，中國毫無預警地要諾魯總統做出決定，台灣時間今天早上11點45分接到消息，諾魯當局已不願見我駐諾魯大使周進發，見諾魯方心意已決，周進發隨即與外交部聯繫，並做出進一步因應。

他強調，諾魯過去兩年政局動盪，我方早在去年已掌握情資，並於1月派出專使至諾魯了解；中國積極接觸諾魯政要，諾魯前總統昆洛斯去年來台參與國慶與玉山論壇等活動「態度反覆搖擺」，一度打算取消訪台，昆洛斯外交團隊更研擬外交轉向；諾魯國會在去年10月25日通過總統不信任案，5天後火速選出新任總統亞定，期間雙邊關係一度回穩。

他進一步說明，但諾方持續就澳洲關閉諾魯難民處理中心（RPC）之巨額財政缺口、諾魯主辦2026年密克羅尼西亞運動會（Micronesian Games）田徑場工程經費及澳洲Bendigo銀行關閉諾魯分行等要案向我索求鉅額經濟援助，向我國索取巨額經濟援助，並就台灣、中國提供援助方案進行比價。

田中光批評，我方基於傳統友誼，雖然秉持最大誠意、能力範圍內提出協助方案，但諾魯政府仍昧於中國利誘，罔顧我國長期協助與情誼與中國進行建交談判，政府至感痛心、遺憾。

媒體追問確切金額，田中光僅以「遠超於對邦交國援助」的金援要求，再次證明中國打壓台灣，利用金錢外交無所不用其極，認為用這種方法可以打擊台灣「這是錯的」。

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