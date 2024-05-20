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紅毛猩猩也會說話？ AI破解雨林密語 揭開靈長類動物溝通之謎

吼叫、嘆息不只是聲音，AI揭開紅毛猩猩複雜的溝通方式。（路透資料照）

吼叫、嘆息不只是聲音，AI揭開紅毛猩猩複雜的溝通方式。（路透資料照）

2024/05/20 15:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕在印尼茂密的雨林中，紅毛猩猩的吼叫聲、嘆息聲和其他聲音中隱藏著豐富的語言秘密。美國康乃爾大學（Cornell University）領導的研究團隊利用人工智慧（AI）技術，歷時3年揭示了這些大型靈長類動物使用的複雜聲音系統。

英國《每日郵報》19日報導，研究團隊記錄了13隻雄性婆羅洲紅毛猩猩（Bornean orangutan）的117次長呼聲，並在這些呼聲中檢測到1033個獨特的聲音脈衝。這些發現5月14日發表於《PeerJ Life & Environment》期刊上，顯示出紅毛猩猩能夠精確調節聲音，並將不同的聲音脈衝組合成變化多端的長呼聲，傳達複雜的訊息。

在這項研究中，科學家們使用了先進的監督和非監督機器學習方法來區分紅毛猩猩的聲音脈衝。研究團隊識別出了3種主要的聲音脈衝類型：高頻的「吼叫」聲（Roar）、低頻的「嘆息」聲（Sigh）和介於兩者之間的「中間」聲（Intermediate）。這些分類為未來的研究提供了方向。

研究領導人厄布博士（Dr. Wendy Erb）表示，這些聲音可能包含了我們尚未理解的複雜訊息，揭示了紅毛猩猩非凡的智力。「我們的研究顯示，紅毛猩猩的聲音系統比以往認識的更為複雜，有望進一步解開這些大型靈長類動物之間的交流奧秘。」

研究中使用的AI技術包括先進的監督和非監督機器學習算法，如UMAP（Uniform Manifold Approximation and Projection，均勻流形近似與投影）和基於R語言的統計算法。這些技術幫助研究團隊精確分類和分析紅毛猩猩的聲音脈衝，並證實了紅毛猩猩聲音系統的潛在複雜性。

研究團隊強調，這些只是目前研究的結果，並不代表紅毛猩猩聲音系統的全部。未來的研究可能會揭示更多紅毛猩猩的聲音類型，進一步展示這些大型靈長類動物的智力和複雜的交流系統。這項研究為未來探索紅毛猩猩語言的奧秘提供了新的視角和方向。

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