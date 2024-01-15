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曝諾魯被逼表態 外交部：中國不能承受台灣大選結果

交部政務次長田中光證實，即起中止與諾魯共和國的外交關係，將全面中止雙邊合作計畫，並痛批諾魯當局昧於中國利誘。（記者王藝菘攝）

交部政務次長田中光證實，即起中止與諾魯共和國的外交關係，將全面中止雙邊合作計畫，並痛批諾魯當局昧於中國利誘。（記者王藝菘攝）

2024/01/15 16:04

〔記者楊堯茹／台北報導〕外交部今天下午召開臨時記者會，外交部政務次長田中光證實，即起中止與諾魯共和國的外交關係，將全面中止雙邊合作計畫，並痛批諾魯當局昧於中國利誘；斷交時間點落在台灣大選落幕之際，田中光強調，這是對台灣民主成就的打擊，這次的選舉結果「不是中國所能承受的」。

「這是突擊式斷交」，田中光多次強調，趁全世界在慶祝台灣民主成就之際，中國毫無預警地要諾魯總統做出決定；中共用「卑鄙的方式」奪取台灣邦交國，全世界也不會承認，「相信全世界都會認清中國的真面目」，不會掉進中國的政治陷阱。

諾魯宣布斷交時間點敏感，諾魯政府更在第一時間祝賀總統當選人賴清德。田中光兩次表示，「這可能是煙霧彈」，不管台灣選出哪位總統，中國當局都會透過國際組織窒息台灣空間。

他進一步表示，全世界都在關注台灣民主的成就，這次選舉能夠公平、公開、公正完成，都給予高度的肯定，中國這次的做法「基本上就是要打擊台灣的成就」，過去中國透過打壓左右台灣選舉，這次台灣人顯然沒有受到壓迫，我們選出自己想要的總統，這對中國來講，「這是沒有辦法接受的」。

他重申，因為這次的斷交事件，會讓國際挺台的聲量再往上推升。

媒體關切，這是否是單一事件，田中光表示，中國會想盡卑劣手段來打擊台灣在國際生存的空間，外交部密切注意相關情勢的發展，

外交部長吳釗燮目前正在瓜地馬拉參與總統就職典禮，田中光表示，吳釗燮聞訊後相當憤怒，他對與諾魯的邦誼下了許多努力。

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