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    警署自檢官警涉虛幣洗錢 檢帶回土城警分局偵查隊長黃祺瑋夫妻等6人

    警政署督察室靖紀組偵辦員警涉嫌風紀案件時，發現疑有官警疑涉協助虛幣洗錢，遂自檢主動報請台北地檢署指揮偵辦。（資料照、擷自土城警分局網站，本報合成）

    警政署督察室靖紀組偵辦員警涉嫌風紀案件時，發現疑有官警疑涉協助虛幣洗錢，遂自檢主動報請台北地檢署指揮偵辦。（資料照、擷自土城警分局網站，本報合成）

    2025/01/15 16:12

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    新北土城分局偵查隊長遭搜索 大筆虛擬貨幣金流異常

    〔記者邱俊福、徐聖倫／台北報導〕警政署督察室靖紀組偵辦員警涉嫌風紀案件時，經清查2年前有問題的虛擬貨幣洗錢集團其虛擬貨幣流向，發現疑有官警疑涉協助虛幣洗錢，遂自檢主動報請台北地檢署指揮偵辦，檢警今天上午分別前往刑事局、新北市土城警分局進行搜索，帶回刑事局2名偵查正以及土城分局偵查隊長黃祺瑋夫妻等4人，也帶回2名跟虛幣流向有關嫌犯，正深入偵訊釐清疑點，擴大偵辦中。

    今天上午9時許，在警政署靖紀小組陪同下，檢方指揮新北市刑警大隊到刑事局偵二大隊第一隊進行搜索，搜索行動長達2個多小時，隨後在張姓、伍姓偵查正自願配合下，被帶回進一步偵訊。

    同時，檢警單位也前往新北市土城警分局偵查隊長黃祺瑋辦公室、住家搜索，並帶回黃員與其妻子2人偵訊。土城警分局表示，對於員警違法違紀行為，向來秉持不掩飾、不庇縱、不護短之態度，毋枉毋縱，若有違法從嚴究辦，以淨化警察陣容。

    警政署督察室靖紀組偵辦員警涉嫌風紀案件時，發現疑有官警疑涉協助虛幣洗錢，遂自檢主動報請台北地檢署指揮偵辦。（資料照）

    警政署督察室靖紀組偵辦員警涉嫌風紀案件時，發現疑有官警疑涉協助虛幣洗錢，遂自檢主動報請台北地檢署指揮偵辦。（資料照）

    土城分局偵查隊長黃祺瑋被控涉入虛擬貨幣洗錢。（擷自土城警分局網站）

    土城分局偵查隊長黃祺瑋被控涉入虛擬貨幣洗錢。（擷自土城警分局網站）

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